Uma oportunidade emocionante de testemunhar um eclipse solar anular

Milhões de pessoas terão a oportunidade de testemunhar um fenômeno natural espetacular conhecido como eclipse anular neste fim de semana, ao passar do Oregon ao Texas. Durante um eclipse solar anular, a Lua está mais distante da Terra e não bloqueia completamente o Sol, criando uma borda externa brilhante ou “anel de fogo” ao redor da Lua. Oito estados experimentarão esta exibição celestial, começando em Eugene, Oregon, onde durará quase quatro minutos. Eventos educacionais e transmissões ao vivo do eclipse estarão disponíveis em vários locais, como o Museu de Ciência e Indústria de Oregon, em Portland.

Albuquerque, Novo México, verá o eclipse coincidir com a Albuquerque International Balloon Fiesta anual. No ano passado, a festa atraiu quase 830,000 mil pessoas, e espera-se que a combinação do avistamento do eclipse deste ano atraia uma multidão ainda maior. Richard Rand, chefe do departamento de física e astronomia da Universidade do Novo México, enfatiza a profunda sensação de vivenciar tal evento. O campus oferecerá atividades educacionais e uma visualização do “anel de fogo”.

Em San Antonio, Texas, o eclipse parcial ocorrerá entre 10h23 e 11h54. As visualizações estarão disponíveis perto do Lago Woodlawn e em vários parques, apresentando eventos comunitários, como visualização de pinhole, lodo de galáxia e uma pista de obstáculos no campo de treinamento de astronautas. Por último, Corpus Christi, Texas, é o último grande local nos EUA a testemunhar o eclipse, e a duração do pico será a mais longa, durando mais de cinco minutos. As reservas de hotéis em Corpus Christi tiveram um aumento significativo em comparação com o mesmo período do ano passado.

Para visualizar o eclipse anular com segurança, é crucial tomar as precauções necessárias. Olhar diretamente para o sol pode causar danos permanentes aos olhos. A proteção ocular adequada, como óculos certificados ou visores solares portáteis, é essencial. Óculos de sol comuns não oferecem proteção suficiente, pois as retinas são sensíveis à luz. Por isso, é importante evitar olhar para o sol, mesmo que por um breve momento.

Este próximo eclipse anular é apenas o começo, já que em 8 de abril de 2024, um eclipse solar total mais raro se estenderá por dez estados, atraindo milhões de turistas. A lista completa de locais e durações do evento de eclipse anular pode ser encontrada visitando fontes confiáveis.

Definições:

– Eclipse anular: Um tipo de eclipse solar em que a lua não bloqueia completamente o sol, deixando um anel brilhante ao redor da lua.

– Visualização de eclipses: Observar um eclipse solar ou lunar com as devidas precauções, como usar óculos certificados ou visualizadores solares portáteis.

– Retinas: A parte sensível do olho que detecta a luz.

