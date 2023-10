Ajustando-se à gravidade após um ano no espaço

Depois de passar 371 dias no espaço, o astronauta Frank Rubio enfrenta agora os desafios de se reajustar à gravidade da Terra. Ao retornar, Rubio falou sobre os desconfortos que sentiu, principalmente nos pés e na região lombar, à medida que seu corpo se ajustava ao aumento de peso. Rubio fazia parte de uma missão de rotina de seis meses, mas devido a um vazamento de refrigerante na espaçonave Soyuz, ele e sua tripulação tiveram que retornar à Terra antes do planejado.

Rubio admitiu que a perspectiva de passar um ano confinado no espaço era um desafio para ele, pois adora estar ao ar livre. No entanto, ele abraçou a mudança mental necessária para a missão e concentrou-se na adaptação às condições de vida no espaço. Essa mentalidade permitiu-lhe superar o recorde americano anterior de maior tempo passado no espaço, detido por Mark Vande Hei.

Durante sua estada na Estação Espacial Internacional (ISS), Rubio também tentou cultivar tomate. Embora o tenha guardado em um saco com velcro, infelizmente o perdeu de vista e suspeita que possa ter secado ou sido confundido com lixo. Rubio especulou com humor que algumas pessoas podem acreditar que ele comeu o tomate misterioso.

Retornar à Terra após um longo período no espaço traz seu próprio conjunto de desafios. Rubio explicou que inicialmente seu corpo balançava para a direita ou para a esquerda enquanto tentava andar em linha reta, destacando a desconexão entre mente e corpo. Este período de adaptação é comum para os astronautas que se readaptam à gravidade após passarem um longo período no espaço.

As experiências de Rubio fornecem informações valiosas sobre os ajustes físicos e psicológicos necessários para os astronautas que retornam de missões espaciais de longa duração. À medida que a humanidade continua a explorar e a ultrapassar os limites da exploração espacial, a compreensão destes desafios será crucial para o bem-estar das futuras tripulações.

