O impacto do hidrogênio neutro no escape de fótons Lyman-Alfa em galáxias da época da reionização

Os astrónomos ainda não têm certeza sobre o processo e o momento da reionização, que ocorre quando o hidrogénio no Universo se ionizou novamente depois de existir como átomos neutros durante cerca de 200 milhões de anos. A reionização é impulsionada por fótons Lyman-continuum (LyC), que têm energia para expulsar elétrons dos átomos de hidrogênio. A questão é: de onde vieram esses fótons LyC? Muitos astrônomos acreditam que as primeiras galáxias desempenharam um papel na reionização do universo.

Durante o período de reionização, existiram galáxias que emitiram radiação Lyman-Alfa (Lyα), que é libertada quando os átomos de hidrogénio transitam do seu primeiro estado excitado para o seu estado fundamental. No entanto, nem todos os fótons Lyα conseguiram escapar dessas galáxias. Se um fóton Lyα se espalhar até a borda de uma galáxia, ele poderá escapar e ser detectado. Se nenhum fóton Lyα puder escapar, isso sugere que os fótons LyC também são incapazes de escapar e que a galáxia não contribuiu para a reionização.

A presença de hidrogênio neutro (HI) nessas galáxias poderia ter dificultado o escape dos fótons Lyα e, consequentemente, dos fótons LyC. Para investigar isso, foi realizado um estudo em uma amostra de galáxias observadas perto do final da reionização, usando a emissão Lyα e [CII] (emissão de carbono que absorveu a quantidade certa de energia para um elétron escapar) para medir seus desvios para o vermelho.

Os redshifts da emissão Lyα e [CII] em cada galáxia foram comparados. Os pesquisadores descobriram que o deslocamento de velocidade entre os dois tipos de emissão, conhecido como deslocamento de velocidade Lyα, estava positivamente correlacionado com a massa de gás HI nas galáxias da Época da Reionização. Isto sugere que o escape de Lyα nessas galáxias é influenciado pelo conteúdo geral de gás HI, e não pelas regiões locais.

As descobertas indicam que uma abundância crescente de gás HI torna mais difícil a fuga dos fótons Lyα, o que também dificulta a fuga dos fótons ionizantes LyC. Isto sugere que o estudo do conteúdo geral de HI das galáxias pode fornecer informações sobre o processo de reionização do universo.

Espera-se que futuras observações do Telescópio Espacial James Webb (JWST) forneçam dados de maior qualidade sobre galáxias antigas da era da reionização, oferecendo uma maior compreensão deste período significativo na história do Universo.

Fontes: Lauren Elicker, Universidade de Cincinnati