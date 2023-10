Novos sensores de rastreamento de estrelas permitem detecção de detritos de satélite

Sensores de rastreamento de estrelas estão sendo desenvolvidos para ajudar os satélites a detectar detritos orbitais perigosos que não podem ser vistos do solo. Os rastreadores de estrelas usam a posição conhecida das estrelas para manter os satélites devidamente orientados. Arcsec, um especialista belga em componentes de naves espaciais, está em parceria com a empresa portuguesa de gestão de tráfego espacial NeuraSpace para desenvolver um rastreador de estrelas para detecção de detritos que deverá ser demonstrado no espaço até 2025. Combinando os sensores da Arcsec com os dados existentes da NeuraSpace de fontes públicas e telescópio terrestre parcerias, o empreendimento português será capaz de rastrear detritos orbitais muito menores. Enquanto isso, a Redwire, com sede em Jacksonville, Flórida, desenvolveu um rastreador de estrelas que pode detectar detritos e está programado para entrar em órbita nos próximos seis meses. Outros fabricantes também estão explorando o desenvolvimento de rastreadores estelares para detecção de detritos.

Uma aplicação para rastreadores de estrelas na detecção de detritos é a imagem de objetos não cooperativos próximos a espaçonaves. True Anomaly, fabricante de satélites com sede em Denver, planeja usar rastreadores estelares Redwire SpectraTRAC e câmeras para espaçonaves dedicadas a esse propósito. Luis Gomes, CEO da AAC Clyde Space, especialista em pequenos satélites, explica que os rastreadores de estrelas já podem detectar objetos não celestes, mas esses dados são normalmente ignorados para conservar o poder de computação a bordo.

Arcsec também está explorando maneiras de modernizar rastreadores de estrelas já em órbita para detectar detritos. A empresa entregou 50 rastreadores estelares até agora, principalmente para cubesats comerciais em órbita baixa da Terra. Convencer os clientes dos rastreadores estelares a rastrear também os detritos envolveria alguns custos adicionais, mas poderia melhorar a imagem da marca dos operadores. A parceria entre Arcsec e NeuraSpace fornece um incentivo para que os usuários do rastreador estelar se tornem vigilantes de detritos, já que os clientes receberiam melhores serviços e insights da plataforma de gerenciamento de tráfego espacial.

