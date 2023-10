Aves migratórias lutam para navegar durante eventos climáticos espaciais

As aves migratórias nos Estados Unidos enfrentam dificuldades na navegação quando expostas a tempestades solares e outros eventos climáticos espaciais que perturbam a sua capacidade de detectar o campo magnético da Terra, de acordo com um novo estudo. A investigação sugere que estas perturbações podem prejudicar seriamente as capacidades de navegação das aves à medida que o Sol se move em direção ao seu máximo solar, um período de elevada atividade solar.

As tempestades solares envolvem a liberação de partículas e radiação de alta energia, como ejeções de massa coronal (CMEs) e rajadas de vento solar. Quando estas explosões interagem com a Terra, criam variações temporárias no escudo magnético do planeta, conhecido como magnetosfera. Pesquisas anteriores revelaram que essas perturbações geomagnéticas interferem na magnetorecepção dos animais, ou na sua capacidade de sentir o campo magnético.

No estudo, os pesquisadores analisaram os padrões migratórios de vários tipos de aves migratórias noturnas durante um período de 23 anos. Isso incluiu pássaros empoleirados, limícolas e aves aquáticas. Ao examinar mais de 3 milhões de imagens de radar e compará-las com dados do campo magnético, a equipa avaliou se o comportamento das aves mudou durante perturbações geomagnéticas.

As descobertas revelaram uma diminuição de 9% a 17% no número de aves que tentam migrar durante estes distúrbios. As aves que migraram encontraram desafios na navegação nas suas rotas habituais. Os investigadores observaram que as aves dependiam mais da orientação do vento do que das linhas do campo magnético, reduzindo o seu esforço de voo em 25%.

Embora a maioria das aves parecesse não ser afetada pelos eventos climáticos espaciais, uma pequena minoria sofreu com migrações fracassadas, levando à redução das chances de sobrevivência. Estas aves perderam condições climáticas favoráveis, alimentos prontamente disponíveis e potenciais oportunidades de reprodução.

O próximo máximo solar, previsto para começar no próximo ano, representa maiores riscos para as aves migratórias. Com o aumento da atividade solar, espera-se que as perturbações geomagnéticas se tornem mais comuns. Os especialistas também estão preocupados com o impacto sobre outras espécies migratórias, como baleias, tartarugas e peixes, que dependem da recepção magnética para navegação.

Ao compreender os efeitos do clima espacial nos animais migratórios, os cientistas esperam desenvolver estratégias para proteger estas espécies durante períodos de maior atividade solar.

Fontes:

– Anais da Academia Nacional de Ciências (PNAS)

- Universidade de Michigan