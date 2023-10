Novo estudo descobre microplásticos nas nuvens e pode impactar o clima

By

Um estudo recente publicado na Environmental Chemistry Letters revelou a presença de minúsculas partículas microplásticas na água das nuvens coletadas em picos de grande altitude no Japão. Os microplásticos, variando em tamanho de 7.1 a 94.6 micrômetros, foram detectados nas amostras de água das nuvens, sugerindo que podem estar influenciando a formação de nuvens e potencialmente impactando o clima.

Já se descobriu que os microplásticos, que são partículas com menos de 5 milímetros de tamanho, contaminam os oceanos, rios, solos e até os órgãos internos da vida selvagem do mundo. Um crescente conjunto de pesquisas também mostrou que os microplásticos podem ser transportados pela atmosfera, sendo lançados no ar pelo vento e pela maresia e depois caindo de volta ao solo pela chuva. Agora, este novo estudo sugere que os microplásticos também podem estar presentes nas nuvens.

Os pesquisadores coletaram amostras de água das nuvens usando dispositivos de fio fino e as analisaram usando técnicas de imagem. Eles encontraram microplásticos de nove tipos diferentes de plástico, incluindo polietileno, polipropileno e tereftalato de polietileno. Cada litro de água turva examinado continha entre 6.7 e 13.9 microplásticos, embora os números reais possam ser maiores devido à potencial perda de partículas durante a coleta.

O estudo sugere que os microplásticos podem atuar como núcleos de condensação de nuvens ou partículas de núcleos de gelo, afetando a formação de nuvens. Isto poderá ter implicações para o clima da Terra, uma vez que as nuvens podem refletir a luz solar e arrefecer o planeta, ou contribuir para a libertação de gases com efeito de estufa, como o metano e o dióxido de carbono, aquecendo a Terra.

No entanto, alguns especialistas levantam dúvidas sobre o impacto direto dos microplásticos na formação de nuvens. Eles argumentam que a presença de microplásticos nas nuvens pode simplesmente significar que as partículas estão sendo transportadas com a massa de ar e não influenciando diretamente o próprio processo de formação de nuvens.

Determinar o impacto dos plásticos nos sistemas, ecossistemas e saúde da Terra é de importância crítica, dado o aumento previsto na produção de resíduos plásticos. Com uma estimativa de 26 mil milhões de toneladas métricas de resíduos plásticos esperadas entre as décadas de 1950 e 2050, são necessárias mais pesquisas para compreender completamente os efeitos dos microplásticos na formação de nuvens e no clima.

