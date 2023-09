Austrália desenvolve ferramenta de diagnóstico baseada em CRISPR para detecção do vírus Monkeypox

Pesquisadores na Austrália desenvolveram uma ferramenta de diagnóstico inovadora, MPXV-CRISPR, para a detecção do vírus da varíola dos macacos (MPXV). Esta ferramenta, a primeira do tipo na Austrália, utiliza a tecnologia CRISPR para detectar o vírus com notável precisão e velocidade. A pesquisa, um esforço colaborativo liderado pelo Instituto Peter Doherty de Infecção e Imunidade e pelo Instituto de Pesquisa Médica Walter e Eliza Hall, foi publicada no The Lancet Microbe.

Embora a tecnologia CRISPR seja mais conhecida pelas suas capacidades de edição de genoma, ela emergiu recentemente como uma ferramenta poderosa para fins de diagnóstico. O MPXV-CRISPR foi projetado para atingir sequências genéticas específicas encontradas apenas no vírus MPXV. Soo Jen Low, da Universidade de Melbourne, um dos co-autores do estudo, explicou que as ferramentas de diagnóstico baseadas em CRISPR agem como detetives superprecisos, identificando rapidamente o material genético associado a patógenos específicos.

A ferramenta MPXV-CRISPR está programada para reconhecer o vírus por meio de “guias” de engenharia baseados em um banco de dados de 523 genomas de MPXV. Quando o ADN viral está presente numa amostra clínica, o sistema CRISPR é guiado até ao alvo e emite um sinal indicando a presença do vírus. Os níveis de sensibilidade e precisão deste método de teste são comparáveis ​​aos métodos de PCR padrão-ouro, mas com a vantagem de fornecer resultados em uma fração do tempo.

Uma das características inovadoras do MPXV-CRISPR é a velocidade com que ele pode fornecer um diagnóstico. O diagnóstico tradicional da varíola dos macacos muitas vezes depende de configurações laboratoriais centralizadas, o que pode resultar em atrasos de vários dias antes que os resultados dos testes estejam disponíveis. Por outro lado, o MPXV-CRISPR pode detectar o vírus em apenas 45 minutos, permitindo uma detecção rápida no local.

A equipe de pesquisa está agora trabalhando na adaptação do MPXV-CRISPR em um dispositivo portátil que pode ser implantado em pontos de atendimento em todo o país. Isto permitiria um diagnóstico mais rápido e acessível, especialmente em áreas remotas ou locais com recursos limitados. A equipe pretende revolucionar o tratamento da varíola dos macacos, melhorar os resultados dos pacientes e melhorar a resposta da saúde pública a futuros surtos.

A colaboração em pesquisa envolveu o Instituto Peter Doherty, o Instituto de Pesquisa Médica Walter e Eliza Hall, o Centro de Saúde Sexual de Melbourne e a Universidade Monash.

Fontes:

– O Micróbio Lanceta

– Instituto Peter Doherty de Infecção e Imunidade

– Instituto de Pesquisa Médica Walter e Eliza Hall