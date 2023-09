Apresentando MPXV-CRISPR: uma ferramenta de diagnóstico revolucionária para o vírus Monkeypox

Uma equipe de cientistas do Instituto Peter Doherty de Infecção e Imunidade e do Instituto de Pesquisa Médica Walter e Eliza Hall desenvolveu uma ferramenta de diagnóstico inovadora chamada MPXV-CRISPR. Publicada na The Lancet Microbe, esta ferramenta utiliza a tecnologia CRISPR para detectar o vírus da varíola dos macacos (MPXV) em amostras clínicas com rapidez e precisão, superando os métodos de diagnóstico existentes. Ele tem como alvo específico sequências genéticas exclusivas do MPXV, tornando-o o primeiro método de diagnóstico desse tipo baseado em CRISPR na Austrália.

A tecnologia CRISPR, conhecida pelas suas capacidades de edição de genoma, está agora a ser utilizada para fins de diagnóstico. Soo Jen Low, pesquisadora do Instituto Doherty e coautora do estudo, descreve os diagnósticos baseados em CRISPR como detetives precisos que identificam pistas específicas relacionadas à presença de patógenos. No caso do MPXV-CRISPR, ele é “programado” para reconhecer o vírus por meio de guias de engenharia que se ligam a partes específicas do DNA viral.

Quando o DNA viral é detectado em uma amostra clínica, o sistema CRISPR é direcionado ao alvo e emite um sinal para indicar a presença do vírus. Este método de diagnóstico atinge sensibilidade e precisão comparáveis ​​aos métodos de PCR padrão-ouro, mas em uma fração do tempo.

Uma das características inovadoras do MPXV-CRISPR é a rapidez no diagnóstico. Os diagnósticos atuais da varíola dos macacos geralmente levam dias para fornecer resultados, enquanto o MPXV-CRISPR pode detectar o vírus em apenas 45 minutos. A equipe está atualmente trabalhando na adaptação desta tecnologia em um dispositivo portátil que pode ser usado para detecção local do vírus da varíola dos macacos em vários ambientes de saúde.

Shivani Pasricha, pesquisador sênior do Instituto de Pesquisa Médica Walter e Eliza Hall e co-autor sênior do estudo, enfatiza o impacto potencial do MPXV-CRISPR na saúde pública. Ao melhorar o acesso a diagnósticos rápidos e fiáveis, especialmente em áreas com recursos limitados ou locais remotos, esta abordagem descentralizada aos testes poderia acelerar o tratamento e melhorar os resultados dos pacientes.

A colaboração entre as instituições de pesquisa envolveu o Instituto Doherty, o Instituto de Pesquisa Médica Walter e Eliza Hall, o Centro de Saúde Sexual de Melbourne e a Universidade Monash.

Fonte:

– Soo Jen Low et al, Detecção rápida do vírus da varíola dos macacos usando um ensaio mediado por CRISPR-Cas12a: um estudo de validação e avaliação laboratorial, The Lancet Microbe (2023). DOI: 10.1016/S2666-5247(23)00148-9