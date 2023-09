Astrônomos observam ondas de rádio da supernova tipo Ia pela primeira vez

Os astrónomos fizeram uma descoberta sem precedentes ao detectar ondas de rádio emitidas por uma supernova Tipo Ia. Esta observação inovadora revela novos insights sobre a natureza das explosões de anãs brancas e seus ambientes ricos em hélio.

As supernovas do tipo Ia são explosões nucleares que ocorrem em estrelas anãs brancas. Eles são amplamente utilizados pelos astrônomos para medir distâncias cosmológicas e estudar a expansão do Universo. No entanto, o mecanismo exato por trás das supernovas do Tipo Ia não é totalmente compreendido. Acredita-se que a explosão seja desencadeada pelo acréscimo de massa de uma estrela companheira, onde o material agregado consiste principalmente de hidrogênio. No entanto, também foi levantada a hipótese de que as anãs brancas poderiam acumular hélio de uma estrela companheira que já tinha perdido a sua camada externa de hidrogénio.

Um dos mistérios que cercam as explosões das anãs brancas é o comportamento da matéria arrancada da estrela companheira. Nem todo o material cai na anã branca; parte dele forma uma nuvem de material circunstelar em torno do sistema estelar binário. Esperava-se que as ondas de choque da explosão que viajavam através deste material circunstelar excitassem os átomos e resultassem na emissão de fortes ondas de rádio. Apesar de muitas observações de supernovas do Tipo Ia ocorrendo dentro de uma nuvem de material circunstelar, as emissões de ondas de rádio não tinham sido detectadas até agora.

Uma equipa internacional de investigadores, incluindo membros da Universidade de Estocolmo e do Observatório Astronómico Nacional do Japão, observou uma supernova Tipo Ia que explodiu em 2020. Descobriram que esta supernova estava rodeada por material circunstelar composto principalmente por hélio. Além disso, eles detectaram com sucesso ondas de rádio da supernova. Comparando a intensidade das ondas de rádio observada com modelos teóricos, os investigadores determinaram que a anã branca estava a acumular material a uma taxa de cerca de 1/1000 da massa do Sol por ano. Esta é a primeira supernova do Tipo Ia confirmada, desencadeada pelo acréscimo de massa de uma estrela companheira com uma camada externa consistindo principalmente de hélio.

Espera-se que a descoberta de ondas de rádio desta supernova Tipo Ia rica em hélio aprofunde a nossa compreensão do mecanismo de explosão e das condições que levam a uma supernova Tipo Ia. A equipa de investigação planeia continuar a procurar emissões de rádio de outras supernovas do Tipo Ia para obter mais informações sobre a evolução que leva a estes eventos explosivos.

