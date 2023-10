Um novo método para medir a taxa de expansão do Universo

Astrónomos do Instituto Niels Bohr estão a propor um novo método para resolver divergências na medição da taxa de expansão do Universo. A expansão do Universo é um conceito fundamental em cosmologia, e medir com precisão esta taxa, conhecida como constante de Hubble, é crucial para a nossa compreensão do cosmos.

Atualmente, dois métodos principais são usados ​​para medir a taxa de expansão, mas fornecem resultados ligeiramente diferentes. Esta discrepância, conhecida como “problema de Hubble”, levou os astrofísicos a procurar abordagens alternativas.

Os pesquisadores sugerem o uso de quilonovas, explosões resultantes da fusão de estrelas de nêutrons, como forma de medir distâncias às galáxias. As quilonovas são notavelmente simétricas e a sua simplicidade permite aos astrónomos deduzir a quantidade de luz que emitem. Ao comparar esta luminosidade com a quantidade de luz que chega à Terra, os investigadores podem calcular a distância até às galáxias que contêm quilonovas.

Este novo método oferece diversas vantagens em relação aos métodos tradicionais. Por exemplo, não é necessária a calibração de outras estrelas, como as Cefeidas, para determinar distâncias. Os pesquisadores testaram este método usando uma quilonova descoberta em 2017 e obtiveram uma constante de Hubble mais próxima do método da radiação de fundo.

Embora estas descobertas preliminares sejam promissoras, são necessários mais casos para validação. No entanto, se o método da quilonova resolver com sucesso o problema do Hubble, poderá proporcionar um avanço na nossa compreensão da expansão do Universo.

Fontes:

– Instituto Niels Bohr: [Inserir URL da fonte]

– Supernova: Uma explosão estelar que ocorre durante os últimos estágios da evolução de uma estrela massiva.

– Radiação cósmica de fundo: A radiação residual do Big Bang, que permeia todo o Universo.