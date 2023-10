Desbloqueando novos caminhos para a degradação de proteínas: uma janela para o potencial terapêutico

As proteínas podem ser benéficas e prejudiciais ao corpo humano. Embora desempenhem papéis cruciais na digestão e na reparação muscular, certas proteínas também podem contribuir para doenças como o cancro e a doença de Alzheimer. As abordagens terapêuticas tradicionais envolviam o bloqueio do sítio ativo de uma proteína para evitar sua interação com as células. No entanto, investigadores da Universidade de Stanford descobriram recentemente um novo caminho que oferece um método alternativo para a degradação de proteínas.

Num estudo inovador publicado na Science, químicos de Stanford investigaram o funcionamento interno dos lisossomas, os “trituradores de madeira” celulares responsáveis ​​pela decomposição de proteínas. Ao compreender como as proteínas são transportadas para os lisossomas, os investigadores abriram a porta ao desenvolvimento de terapêuticas inovadoras para doenças relacionadas com a idade, doenças autoimunes e até cancros resistentes ao tratamento.

O estudo concentrou-se em quimeras de direcionamento lisossomal (LYTACs), que utilizam a maquinaria de degradação natural da célula para marcar e eliminar proteínas prejudiciais. Esses LYTACs podem identificar e direcionar proteínas presentes na membrana de uma célula ou em sua vizinhança, permitindo uma degradação proteica mais abrangente. Embora os LYTACs tenham se mostrado promissores, a sua taxa de sucesso variou e os mecanismos subjacentes não foram totalmente compreendidos.

Através de uma tela genética CRISPR, a equipe de pesquisa identificou novos componentes celulares que influenciam a eficiência do LYTAC. Por exemplo, eles descobriram uma ligação entre o nível de cullin 3 neddylated (CUL3) e a eficácia do LYTAC. Níveis mais elevados de CUL3 nedilado correlacionaram-se com o aumento da eficácia do LYTAC. Esta descoberta poderia potencialmente levar ao desenvolvimento de um teste que preveja a resposta do paciente à terapia com LYTAC.

Além disso, os investigadores descobriram que as proteínas que transportam manose 6-fosfatos (M6Ps) podem impedir os LYTACs de desempenharem a sua função. Esses açúcares se ligam a proteínas destinadas à degradação lisossomal e ocupam os receptores aos quais os LYTACs precisam se ligar. Ao interromper a biossíntese de M6P, mais receptores desocupados ficaram disponíveis na superfície celular, aumentando a eficácia dos LYTACs.

As descobertas deste estudo têm implicações significativas para a descoberta de medicamentos e o desenvolvimento de terapêuticas que potencializam as vias naturais de degradação de proteínas do corpo. Ao compreender como as proteínas são alvo de degradação, os investigadores podem conceber tratamentos mais eficazes para várias doenças. Esses insights lançam luz sobre uma área da biologia até então inexplorada e destacam o potencial de aproveitamento de processos celulares para combater proteínas prejudiciais.

Fonte: Ciência (2023), DOI: 10.1126/science.adf6249