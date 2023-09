Compreendendo os motores bacterianos: implicações para nanomáquinas eficientes

Pesquisadores da Universidade de Nagoya, da Universidade de Osaka e do Instituto de Biociência e Tecnologia de Nagahama fizeram descobertas significativas sobre a locomoção de bactérias e suas aplicações potenciais no desenvolvimento de nanomáquinas. A equipe, liderada pelo professor emérito Michio Homma e pelo professor Seiji Kojima, identificou o papel da molécula FliG na camada flagelar, ou o “motor” das bactérias.

O motor flagelar nas bactérias possui um rotor e um estator. O estator funciona como motor, enquanto o rotor gira com base na transmissão da rotação do estator. Este mecanismo permite que as bactérias se movam para frente ou para trás. O anel C, um complexo proteico, controla esse movimento. A molécula FliG dentro do anel C atua como uma embreagem, facilitando a alternância entre o movimento para frente e para trás.

Os pesquisadores investigaram o mutante G215A da molécula FliG, que causa rotação permanente do motor no sentido horário. Através do seu estudo, a equipe descobriu que as mudanças na estrutura do FliG e a interação das moléculas de água ao seu redor são responsáveis ​​pelo movimento no sentido horário. Essas mudanças também ocorrem na forma normal do FliG quando ele gira no sentido horário. As diferenças estruturais permitem que as bactérias alternem entre movimentos para frente e para trás em resposta ao seu ambiente.

Compreender as propriedades físicas da proteína FliG é um avanço na compreensão do mecanismo molecular de comutação rotacional em motores. As descobertas abrem caminho para o desenvolvimento de motores compactos com maior eficiência de conversão de energia. Esse conhecimento pode ser aplicado no projeto de nanomáquinas artificiais que tenham controle preciso sobre sua rotação. Esses avanços têm o potencial de revolucionar vários campos, como a medicina e o design de vida artificial.

O estudo, publicado na iScience, marca um avanço significativo na nossa compreensão dos motores bacterianos e das suas potenciais implicações para o desenvolvimento de nanomáquinas mais eficientes. Abre novos caminhos para a investigação em nanotecnologia e engenharia, oferecendo possibilidades interessantes para futuros avanços tecnológicos.

