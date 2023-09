Foguete Atlas V da ULA retorna ao serviço com implantação de satélite bem-sucedida

O foguete Atlas V da United Launch Alliance voltou ao serviço com sucesso após um intervalo de dez meses nos lançamentos. O foguete foi lançado no domingo com a missão de colocar vários satélites em órbita geossíncrona para o National Reconnaissance Office (NRO) e a Força Espacial dos EUA. Este lançamento marcou o fim do período mais longo entre os lançamentos do Atlas V em 20 anos.

A ULA, joint venture entre Boeing e Lockheed Martin, tem enfrentado atrasos de clientes como o principal motivo da falta de lançamentos do foguete Atlas V. Apesar disso, ainda há mais 18 voos do Atlas V programados, com os foguetes transportando principalmente satélites para a rede de banda larga Kuiper da Amazon e lançando astronautas na cápsula da tripulação Starliner da Boeing.

A missão lançada no domingo para o NRO, conhecida como “Silent Barker”, rastreará os movimentos de outras espaçonaves em órbita geossíncrona, com foco na atividade de satélites chineses e russos. Esta missão destaca a importância do monitoramento e vigilância das atividades espaciais.

O foguete Atlas V acionou seu motor principal RD-180 de fabricação russa e cinco propulsores de combustível sólido para sair da Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral. O primeiro estágio do foguete liberou os propulsores e posteriormente se separou para permitir que o estágio superior do Centauro continuasse acelerando em órbita. Múltiplas queimadas pelo motor RL10 do estágio superior do Centauro colocaram com sucesso os satélites em uma órbita próxima à altitude geossíncrona.

A ULA tem trabalhado na transição do foguete Atlas V para o novo foguete Vulcan. O programa Atlas V tem atualmente mais 18 lançamentos programados, principalmente para missões de cápsulas tripuladas Starliner da Boeing. O foguete Vulcan, que utilizará os motores BE-4 da Blue Origin, deverá assumir o papel de foguete principal nos próximos anos.

No geral, o retorno bem-sucedido do foguete Atlas V ao serviço é um marco significativo para a ULA. Demonstra a sua capacidade de colocar satélites em órbita geossíncrona e destaca a importância de lançamentos fiáveis ​​e frequentes na indústria espacial.

