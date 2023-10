United Launch Alliance preparada para lançar o primeiro foguete Vulcan na véspera de Natal

Londres, 26 de outubro de 2023 – A United Launch Alliance (ULA), uma renomada joint venture entre a Boeing e a Lockheed Martin, anunciou oficialmente seus planos para iniciar o voo inaugural do tão aguardado foguete Vulcan na véspera de Natal, conforme relatado pela CNBC. Tory Bruno, o CEO da ULA, revelou este desenvolvimento emocionante durante sua aparição no CNBC Technology Executive Council Summit. A janela de lançamento está prevista para variar de 24 a 26 de dezembro.

A ULA está gerenciando diligentemente a construção e qualificação do estágio superior do foguete Vulcan, com data de conclusão prevista para novembro. No entanto, no caso de atrasos inesperados, a ULA remarcará o lançamento para janeiro para garantir uma missão perfeita e bem-sucedida. O lançamento do Vulcan encontrou vários contratempos no início deste ano, incluindo uma explosão de motor durante testes conduzidos por seu fornecedor, Blue Origin.

A missão inovadora Cert-1 será o empreendimento de estreia do foguete Vulcan e envolverá o transporte de um módulo lunar comercial, desenvolvido pela Astrobotic, juntamente com uma carga útil para o Celestis. Esta carga útil excepcional servirá como um serviço memorial, transportando as cinzas estimadas de indivíduos que desejavam descansar na extensão eterna do espaço.

Após o lançamento bem-sucedido do Vulcan, a ULA prevê vários lançamentos para 2024, com uma subsequente aceleração na frequência de lançamento para uma programação quinzenal até o segundo semestre de 2025. A ULA recentemente garantiu um contrato para lançar os satélites Kuiper da Amazon, resultando em uma carteira de pedidos equilibrada de aproximadamente 50-50 entre projetos governamentais e comerciais.

Perguntas Frequentes

1. O que é ULA?

A United Launch Alliance (ULA) é uma joint venture entre as gigantes aeroespaciais Boeing e Lockheed Martin, especializada em serviços de lançamento espacial. A ULA é conhecida por lançar foguetes e cargas úteis de última geração no espaço.

2. O que é o foguete Vulcan?

O foguete Vulcan é um veículo de lançamento espacial inovador desenvolvido pela ULA. Representa a próxima geração de foguetes projetados para colocar várias cargas em órbita, incluindo satélites e espaçonaves tripuladas.

3. Qual é a missão do Cert-1?

A missão Cert-1 refere-se ao voo inaugural crucial do foguete Vulcan. Ele transportará um módulo lunar comercial criado pela Astrobotic, bem como uma carga memorial para Celestis, carregando as cinzas de indivíduos que desejavam um local de descanso celestial.

4. Qual é a janela de lançamento do foguete Vulcan?

A janela de lançamento do foguete Vulcan está prevista para 24 a 26 de dezembro. No entanto, em caso de circunstâncias imprevistas, o lançamento poderá ser remarcado para janeiro para garantir uma missão segura e bem-sucedida.

5. Quais são os planos de lançamento futuro da ULA?

Após a estreia do foguete Vulcan, a ULA pretende realizar vários lançamentos em 2024, aumentando gradualmente a frequência de lançamento para semanas alternadas até o segundo semestre de 2025. O recente contrato de lançamento do satélite Amazon Kuiper contribuiu para um acúmulo equilibrado de projetos governamentais e comerciais.