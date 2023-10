Novo foguete Vulcan Centaur definido para lançamento em missão emocionante

By

A próxima temporada de férias oferece um tratamento especial extra para os entusiastas do espaço, enquanto a United Launch Alliance (ULA) se prepara para o tão aguardado voo de estreia de seu novo foguete Vulcan Centaur. Programada para a véspera de Natal, esta missão, conhecida como Certificação-1 (Cert-1), marcará um marco significativo nas capacidades de lançamento e nos esforços de exploração da ULA.

O foguete Vulcan Centaur deverá substituir os veículos Atlas V e Delta IV da ULA, apresentando avanços que ampliarão os limites da exploração espacial. Alimentado por dois motores BE-4 construídos pela Blue Origin, o estágio central do Vulcan Centaur utiliza oxigênio líquido e combustível metano líquido, semelhante ao motor Raptor da SpaceX. Este sistema de propulsão ecológico representa um avanço na tecnologia de foguetes sustentáveis.

Além disso, o estágio superior do Vulcan Centaur possui dois motores RL10 da Aerojet Rocketdyne, que queimam hidrogênio para gerar um impulso poderoso. Além disso, o foguete pode ser aumentado com propulsores de foguetes sólidos (SRBs) para aumentar sua capacidade de elevação com base nos requisitos da missão.

A configuração mais poderosa do Vulcan Centaur, equipada com seis SRBs, possui uma impressionante capacidade de carga útil de 60,000 libras (27,200 kg) em órbita baixa da Terra (LEO). Isso supera o Delta IV Heavy da ULA e até mesmo a maior variante do Atlas V em termos de capacidade de carga útil.

O Cert-1 não servirá apenas como um voo de teste, mas também embarcará em uma emocionante missão lunar. O módulo lunar da Astrobotic, com sede em Pittsburgh, Peregrine, embarcará em sua viagem inaugural à Lua a bordo do Vulcan Centaur. Esta demonstração destaca o compromisso da ULA em apoiar empreendimentos de exploração de ponta.

Enquanto a ULA se prepara para o Cert-1 depois de superar atrasos causados ​​por uma explosão de estágio superior durante os testes no início deste ano, os entusiastas do espaço aguardam ansiosamente o lançamento deste foguete altamente avançado. Com as suas impressionantes capacidades e potenciais aplicações futuras, o Vulcan Centaur marca um marco significativo nos esforços contínuos da ULA para impulsionar a exploração espacial a novos patamares.

Perguntas frequentes

1. O que é o foguete Vulcan Centaur?

O foguete Vulcan Centaur é o veículo de lançamento de próxima geração da United Launch Alliance, projetado para substituir os foguetes Atlas V e Delta IV.

2. Qual é a capacidade de carga útil do Vulcan Centaur?

O Vulcan Centaur é capaz de entregar 60,000 libras (27,200 kg) de carga útil à órbita baixa da Terra (LEO) em sua configuração mais poderosa.

3. Quais motores alimentam o Vulcan Centaur?

O Vulcan Centaur é impulsionado por dois motores BE-4 construídos pela Blue Origin para o estágio principal e dois motores RL10 da Aerojet Rocketdyne para o estágio superior.

4. O Vulcan Centaur será utilizado para missões lunares?

Sim, a próxima missão de Certificação 1 do Vulcan Centaur enviará o módulo lunar da Astrobotic, Peregrine, em sua primeira missão à lua.

5. Qual foi a causa dos atrasos no Cert-1?

O Cert-1 enfrentou atrasos devido a uma explosão no estágio superior durante os testes no início deste ano, levando a ULA a reforçar os tanques do veículo e garantir sua segurança e confiabilidade.