Lunar Lander da Astrobotic será lançado no foguete Vulcan Centaur da ULA

A empresa Astrobotic, sediada em Pittsburgh, está se preparando para o tão aguardado lançamento de seu primeiro módulo lunar no avançado foguete Vulcan Centaur da United Launch Alliance (ULA). O CEO da ULA, Tory Bruno, confirmou que o lançamento está programado para ocorrer entre 24 e 26 de dezembro, marcando um marco significativo para as empresas e para a indústria espacial como um todo.

O próximo lançamento é parte integrante da missão da Astrobotic de entregar cargas científicas à região norte da Lua. O módulo de pouso robótico Peregrine, desenvolvido pela Astrobotic, terá capacidade de carga útil de 120 kg e apoiará a iniciativa Commercial Lunar Payload Services da NASA. Esta iniciativa visa incentivar o desenvolvimento da exploração lunar através de parcerias com empresas privadas.

Em uma colaboração inovadora, o módulo de pouso Peregrine da Astrobotic também contará com uma carga hospedada pela Celestis, uma empresa dedicada a enviar pequenas porções de restos mortais cremados ao espaço como um serviço memorial. Esta parceria única acrescenta um elemento comovente à missão e destaca o crescente reconhecimento do espaço como uma fronteira final para a memória humana.

Embora a janela de lançamento coincida com a véspera de Natal, o CEO da ULA, Tory Bruno, enfatiza que o momento é baseado em cálculos científicos meticulosos. Os requisitos da missão ditam um controle cuidadoso das condições de iluminação e a necessidade de comunicação de rádio constante com a Deep Space Network. Esses fatores limitam a janela de lançamento a apenas alguns dias por mês, tornando o lançamento na véspera de Natal ainda mais significativo.

A ULA encontrou contratempos técnicos no desenvolvimento do avançado foguete Vulcan Centaur. No entanto, a empresa continua comprometida em garantir os mais altos padrões de segurança e desempenho. O próximo lançamento representa um marco crucial para a ULA, pois é um dos dois voos de certificação necessários para atender aos rigorosos requisitos da Força Espacial dos Estados Unidos.

O lançamento está programado para ocorrer no Complexo de Lançamento 41 da Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral, na Flórida. A ULA tem planos ambiciosos para o futuro, com o objetivo de aumentar a cadência de lançamento do foguete Vulcan Centaur para um lançamento a cada duas semanas até meados de 2025. Espera-se que esse aumento da demanda venha de clientes governamentais e comerciais, à medida que a ULA continua a garantir contratos e parcerias com os principais participantes do setor.

O primeiro lançamento do módulo lunar da Astrobotic, em parceria com a ULA, abre caminho para a futura exploração espacial e oferece uma perspectiva única sobre o significado da véspera de Natal como data de lançamento. Demonstra as capacidades extraordinárias das empresas privadas para apoiar a investigação científica, prestar homenagem aos entes queridos e ampliar os limites da exploração humana para além da Terra.

Perguntas frequentes

1. Qual é o primeiro módulo lunar da Astrobotic?

O primeiro módulo lunar da Astrobotic, chamado Peregrine, é uma espaçonave robótica projetada para entregar cargas científicas à região norte da Lua. Tem aproximadamente um metro e oitenta de altura, dois metros e meio de largura e capacidade de carga útil de 120 quilos.

2. Qual é o propósito da missão?

A missão visa apoiar a iniciativa Commercial Lunar Payload Services da NASA, entregando cargas científicas à Lua. Além disso, a missão conta com uma parceria única com a Celestis, empresa que envia pequenas porções de restos mortais cremados ao espaço como forma de serviço memorial.

3. Por que o lançamento está previsto para a véspera de Natal?

A janela de lançamento é determinada pelos requisitos da missão que exigem condições de iluminação cuidadosamente controladas e comunicação de rádio contínua. Estas restrições resultam em alguns dias de lançamento disponíveis por mês, um dos quais cai na véspera de Natal.

4. Que contratempos a ULA encontrou?

A ULA enfrentou atrasos técnicos no desenvolvimento de seu foguete Vulcan Centaur, incluindo incidentes envolvendo uma explosão no estágio superior durante os testes e outra explosão durante os testes do motor do foguete. No entanto, a ULA continua empenhada em garantir os mais elevados padrões de segurança e desempenho.

5. Onde será o lançamento?

O lançamento está programado para ocorrer no Complexo de Lançamento 41 na Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral, na Flórida.

Fontes: NASA ([URL do domínio]), CNBC Technology Executive Council Summit ([URL do domínio])