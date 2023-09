As populações de aves no Reino Unido enfrentam vencedores e perdedores à medida que as mudanças climáticas se instalam

As populações de aves no Reino Unido estão a sofrer mudanças significativas devido aos impactos das alterações climáticas, segundo os cientistas. Embora algumas espécies estejam prosperando, outras enfrentam declínios severos.

A perda de habitats naturais, a utilização de pesticidas e a mudança dos padrões climáticos estão todos a contribuir para o declínio das espécies de aves na Grã-Bretanha. O British Trust for Ornithology relata que o número de aves selvagens caiu 73 milhões desde 1970.

As aves migratórias, em particular, enfrentam desafios à medida que navegam em condições climáticas extremas em diferentes continentes. O Dr. Dave Leech, chefe de anilhagem do British Trust for Ornithology, destaca as alterações climáticas como uma grande pressão para as aves migratórias. Têm de considerar as condições climáticas não só nos seus locais de reprodução, mas também nas suas áreas de invernada e nas regiões por onde passam durante a migração.

Algumas espécies estão se adaptando às mudanças climáticas. As toutinegras, por exemplo, estão aproveitando os verões mais longos e quentes para produzir mais descendentes. Da mesma forma, espécies como a toutinegra de Cetti estão a expandir a sua distribuição para norte.

No entanto, outras espécies, incluindo o cuco e a toutinegra-salgueiro, estão a lutar para sobreviver à medida que o clima aquece. Os cucos, que passam os verões no Reino Unido, têm dificuldade em regressar de África devido à falta de alimentos e ao declínio do número.

O declínio das populações de aves é uma preocupação significativa tanto para os entusiastas das aves como para os conservacionistas. A perda de espécies icónicas como o cuco e o rouxinol poderá ter um impacto profundo nas gerações futuras, que poderão nunca ter a oportunidade de ouvir os seus cantos únicos.

No entanto, os entusiastas das aves continuam esperançosos de que as alterações climáticas possam levar ao surgimento de novas espécies no Reino Unido. Por exemplo, espécies como o pernilongo e o abelharuco, que antes raramente eram vistos nas costas britânicas, estão agora encantando os observadores de pássaros.

Através de uma extensa recolha e monitorização de dados, os cientistas esperam compreender melhor os impactos das alterações climáticas nas populações de aves e desenvolver estratégias para mitigar essas alterações.

Fontes:

– British Trust para Ornitologia

– Dr. Dave Leech, British Trust for Ornithology

Siga Helen no Twitter @hbriggs.