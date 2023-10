UCF participa da noite internacional de observação da lua

A UCF, também conhecida como SpaceU, está mais uma vez se juntando ao evento global, International Observe the Moon Night, para aumentar a conscientização sobre a ciência e a exploração lunar. A universidade sediará seu próprio Observe the Moon Knight em 21 de outubro, oferecendo acesso gratuito a telescópios e atividades relacionadas ao espaço ao redor do Reflecting Pond. O evento está aberto ao público.

Durante o evento, especialistas espaciais da UCF estarão disponíveis para auxiliar os participantes na observação da Lua a partir do campus. O evento acontecerá das 6h às 8h, permitindo aos participantes apreciar a vista da lua antes que o céu fique muito escuro. A professora assistente de física da Faculdade de Ciências da UCF, Adrienne “Addie” Dove, afirma que mesmo nessa época, a lua ainda estará visível.

O professor Yan Fernandez se juntará à Dove no evento para compartilhar ideias sobre suas pesquisas relacionadas à Lua, incluindo a missão Lunar-VISE da NASA. Esta missão tem como foco explorar uma região específica da Lua para identificar minerais e recursos químicos.

Além da observação do telescópio, as Bibliotecas da UCF e diversas organizações estudantis também terão estandes e atividades relacionadas à astronomia e física. Os participantes terão a oportunidade de aprender mais sobre estes assuntos, desde meteoritos a foguetes de água, bem como explorar crateras lunares. Além disso, haverá uma estação de passaporte lunar, onde os participantes poderão coletar selos enquanto se movem por diferentes estações espaciais hospedadas por cientistas planetários da UCF, bibliotecários científicos e membros da Sociedade de Astronomia da universidade.

Este evento é apenas um dos muitos eventos Knights Under the Stars organizados pelo Observatório Robinson e pela Sociedade de Astronomia dirigida por estudantes. A UCF continua sua dedicação à pesquisa espacial, ganhando o apelido de SpaceU. A universidade tem uma longa tradição de alcançar as estrelas, com numerosos projetos de apoio ao programa Artemis da NASA e uma contribuição significativa de graduados para o Centro Espacial Kennedy. Além disso, a UCF teve asteróides nomeados em homenagem a mais de uma dúzia de seus pesquisadores e ainda tem um planeta nomeado em sua homenagem.

O espírito da exploração espacial também se estende aos programas atléticos da UCF com Jogos Espaciais temáticos. Estes eventos, lançados pela primeira vez em 2016 com o futebol, homenageiam o envolvimento da UCF na indústria espacial. O próximo Jogo Espacial do futebol masculino será disputado contra a Coastal Carolina no dia 18 de outubro. O futebol feminino e o vôlei também já disputaram seus Jogos Espaciais este ano. O destaque será o sétimo Jogo Espacial anual do futebol UCF, em 11 de novembro, com Oklahoma State como adversário. Curiosamente, a linha de 50 jardas do estádio de futebol da UCF se alinha com a mesma latitude da histórica plataforma de lançamento da NASA, o Complexo de Lançamento 39A, que está localizado a cerca de 35 milhas a leste da universidade.

A UCF continua a buscar a excelência em pesquisa e educação espacial, dentro e fora do campo.

