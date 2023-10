Novo método de sequenciamento de DNA oferece abordagem promissora para exploração mineral

Pesquisadores da Universidade da Colúmbia Britânica (UBC) foram pioneiros em uma técnica inovadora que utiliza o DNA de micróbios para procurar depósitos minerais valiosos no solo. Este método inovador, que utiliza tecnologia moderna de sequenciação de ADN, tem o potencial de revolucionar a exploração mineral e pode ser particularmente útil no fornecimento de materiais necessários para a produção de veículos eléctricos.

Num estudo publicado na Nature Communications Earth and Environment, os investigadores da UBC demonstraram como conseguiram identificar o kimberlito, uma rocha conhecida por conter minérios de diamante, através da análise dos marcadores de ADN em micróbios presentes no solo. Além disso, descobriram que o kimberlito tem a capacidade de capturar e armazenar carbono atmosférico, tornando-o um recurso valioso para combater as alterações climáticas.

Segundo uma das coautoras do estudo, Bianca Iulianella Phillips, a técnica permite “ver através do solo” para descobrir rochas, metais e minerais abaixo da superfície. Ao vincular assinaturas microbianas específicas a depósitos minerais enterrados, os pesquisadores podem identificar com precisão a sua presença. Embora o foco do estudo fosse o kimberlito, a equipe também explorou o uso potencial deste método para localizar depósitos de cobre pórfiro na Colúmbia Britânica, um mineral crítico usado na produção de baterias para veículos elétricos.

Os métodos tradicionais de exploração mineral, tais como levantamentos geofísicos e perfuração, podem ser caros e demorados. Esta nova abordagem de sequenciamento de DNA oferece uma alternativa mais econômica e eficiente, fornecendo informações valiosas antes de iniciar a perfuração. Ao analisar as mudanças nos micróbios causadas pela interação com o minério, os pesquisadores podem identificar marcadores-chave que indicam a presença de depósitos minerais.

Embora esta descoberta seja uma promessa significativa, ainda são necessárias mais pesquisas para otimizar e refinar a técnica. Iulianella Phillips, que atualmente cursa o doutorado, enfatizou a importância de responder questões fundamentais sobre como esses sistemas funcionam para maximizar o impacto desse método.

Este trabalho inovador conduzido por investigadores da UBC abre novas possibilidades na exploração mineral, oferecendo uma abordagem sustentável e eficaz para descobrir recursos valiosos abaixo da superfície da Terra. Com os avanços contínuos na tecnologia de sequenciação de ADN, o futuro da exploração mineral poderá ser transformado através do aproveitamento do poder dos micróbios.

Perguntas Frequentes:

O que é kimberlito?

Kimberlito é um tipo de rocha que contém minérios de diamante. É frequentemente usado como um indicador de potenciais depósitos de diamantes.

Por que este método de sequenciamento de DNA é significativo?

Acredita-se que este método seja o primeiro uso do sequenciamento moderno de DNA para procurar depósitos minerais. Oferece uma maneira econômica e eficiente de identificar recursos valiosos antes de iniciar a perfuração.

Como esse método pode beneficiar a produção de veículos elétricos?

Ao utilizar a sequenciação de ADN para localizar minerais críticos, como o cobre pórfiro, que é utilizado na produção de baterias para veículos eléctricos, este método pode ajudar a agilizar o fornecimento de materiais necessários para o fabrico de veículos eléctricos.

Quais são as vantagens do uso de micróbios na exploração mineral?

Os micróbios oferecem uma fonte renovável e abundante de marcadores para identificar depósitos minerais enterrados. Ao contrário dos elementos físicos, os micróbios não têm oferta limitada, o que os torna uma ferramenta valiosa na busca de recursos valiosos.