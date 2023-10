Avançando no campo: sensores flexíveis expandindo as possibilidades em robótica e próteses

Macio, flexível e extremamente sensível, um sensor macio inovador, co-desenvolvido por pesquisadores da Universidade da Colúmbia Britânica (UBC) e da Honda, está preparado para revolucionar os campos da robótica e das próteses. Este sensor inovador, quando aplicado à superfície de braços protéticos ou membros robóticos, aumenta a sensibilidade ao toque e a destreza, permitindo que as máquinas executem tarefas complexas com facilidade. Além disso, a sua textura semelhante à pele promove interações mais seguras e realistas entre humanos e robôs, promovendo maiores níveis de confiança e colaboração.

O sensor suave, criado como parte do trabalho pioneiro de doutorado do Dr. Mirza Saquib Sarwar em engenharia elétrica e de computação na faculdade de ciências aplicadas da UBC, possui uma impressionante variedade de recursos. Ao detectar vários tipos de forças, o sensor permite que braços protéticos e robóticos reajam a estímulos táteis com precisão e sutileza excepcionais. Objetos delicados como ovos ou copos de água agora podem ser agarrados e manobrados com segurança, sem risco de danos ou acidentes.

Fundamentalmente composto de borracha de silicone – um material comumente usado no cinema para criar efeitos de pele realistas – o sensor é meticulosamente projetado para replicar as características de deformação e enrugamento presentes na pele humana. Ao utilizar campos elétricos fracos, semelhantes aos encontrados em telas sensíveis ao toque, o sensor pode detectar objetos à distância e, ao mesmo tempo, detectar forças dentro e ao longo de sua superfície. Esta combinação única é fundamental para as interações homem-robô, permitindo que os robôs operem de forma segura e eficaz nas proximidades das pessoas.

Os esforços colaborativos entre a UBC e o instituto de pesquisa Frontier Robotics da Honda produziram uma tecnologia prática e escalável. O processo de fabricação simples do sensor permite fácil escalabilidade, possibilitando cobrir grandes áreas de superfície e produzir grandes quantidades. Dr. John Madden, uma figura importante no estudo e professor de engenharia elétrica e de computação na UBC, afirma que os sensores e a inteligência artificial estão transformando rapidamente os robôs em entidades mais capazes e realistas. No entanto, ainda há muito espaço para crescimento.

Como salienta o Dr. Madden, a pele humana possui capacidades de detecção muito maiores do que a tecnologia atual permite. Os esforços de investigação estão concentrados em colmatar esta lacuna, refinando ainda mais os sensores para emular as complexidades do toque humano, incluindo a detecção de temperatura e até mesmo a avaliação de danos. Além disso, a integração da inteligência artificial desempenhará um papel fundamental para ajudar os robôs a dar prioridade e a responder a informações sensoriais relevantes. O desenvolvimento de sensores avançados e a evolução da inteligência artificial devem ocorrer em conjunto, moldando um futuro onde os robôs coexistam e colaborem perfeitamente com os humanos.

