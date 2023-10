Desvendando os segredos: como um fragmento da Lua se transformou em um asteróide próximo à Terra

By

Numa descoberta inovadora, uma equipa de astrónomos da Universidade do Arizona lançou luz sobre a fascinante transformação de um pedaço da Lua num asteróide próximo da Terra. O fato original de que um asteróide descoberto anteriormente, Kamo`oalewa, poderia ser um fragmento da lua abalou a comunidade científica em 2021. Agora, dois anos depois, outro grupo de pesquisa da universidade descobriu um caminho raro que poderia explicar como isso fenômeno ocorreu.

Tradicionalmente, os astrônomos atribuíram asteroides próximos à Terra a objetos distantes originados além da órbita de Marte. No entanto, este último estudo sugere que a Lua é uma fonte mais provável destes objetos celestes. De acordo com Renu Malhotra, autor sénior do artigo e Professor Regente de Ciências Planetárias da Universidade do Arizona, esta descoberta implica que existem potencialmente muitos mais fragmentos lunares a serem descobertos entre a população de asteróides próximos da Terra. Os resultados da pesquisa foram publicados na revista Communications Earth & Environment.

Kamo`oalewa é único de duas maneiras distintas. Em primeiro lugar, é classificado como quase-satélite da Terra, o que significa que a sua órbita se assemelha muito à da Terra, embora orbite o Sol. Em segundo lugar, destaca-se a sua longevidade, pois espera-se que permaneça como companheiro da Terra por milhões de anos. Esta característica extraordinária diferencia Kamo`oalewa de outros objetos semelhantes que mantêm órbitas semelhantes às da Terra apenas por algumas décadas.

Para desvendar o mistério de como um pedaço da Lua acabou nesta órbita quase-satélite, os investigadores realizaram simulações numéricas que explicaram as forças gravitacionais de todos os planetas do sistema solar. Surpreendentemente, eles descobriram que alguns fragmentos lunares possuem as condições certas para entrar nessas órbitas únicas. Kamo`oalewa, portanto, poderia ter sido criado há milhões de anos durante um evento de impacto lunar.

A Lua há muito que é bombardeada por asteróides, o que é evidente pelas numerosas crateras de impacto espalhadas pela sua superfície. Embora a maioria dos materiais lunares ejetados caia de volta na Lua, uma pequena fração pode escapar da gravidade da Lua e da Terra, tornando-se, em última análise, asteroides próximos à Terra. Acredita-se que Kamo`oalewa pertença a este seleto grupo de fragmentos raros que conseguiram entrar no espaço co-orbital da Terra.

Compreender os asteróides próximos da Terra é crucial, pois eles representam perigos potenciais para o nosso planeta. Estudos mais detalhados de Kamo`oalewa e a determinação de sua origem dentro de uma cratera de impacto lunar específica fornecerão informações valiosas sobre a mecânica do impacto. Com isto em mente, os investigadores estão a planear investigar as condições específicas que permitiram o percurso orbital único de Kamo`oalewa. Além disso, eles pretendem determinar a idade exata deste enigmático asteróide.

A descoberta de Kamo`oalewa e suas origens lunares é uma prova das incríveis maravilhas do nosso universo. Lembra-nos que mesmo o que parece mundano pode conter segredos notáveis, à espera de serem desvendados através dos esforços incansáveis ​​de investigadores dedicados. À medida que continuamos a explorar o cosmos, adquirimos uma compreensão mais profunda do nosso lugar na vastidão do espaço.

Perguntas Frequentes:

1. O que é um quase satélite?

Um quase-satélite é um termo usado para descrever asteróides cujas órbitas são semelhantes às da Terra, dando a ilusão de que orbitam a Terra, embora na verdade orbitem o Sol.

2. Como um fragmento da Lua se tornou um asteróide próximo à Terra?

Simulações numéricas conduzidas por pesquisadores da Universidade do Arizona revelaram que certos fragmentos lunares têm as condições certas para entrar em órbitas de quase satélite ao redor da Terra. Isto sugere que um fragmento da lua poderia ter sido criado durante um evento de impacto lunar passado e subsequentemente encontrado o seu caminho para esta órbita única.

3. Por que a descoberta de Kamo`oalewa é significativa?

A descoberta de Kamo`oalewa destaca a Lua como uma fonte potencial de asteróides próximos da Terra, expandindo a nossa compreensão das suas origens. Além disso, estudar Kamo`oalewa e determinar a sua origem específica dentro de uma cratera de impacto lunar pode fornecer informações valiosas sobre a mecânica do impacto e contribuir para o nosso conhecimento destes fenómenos celestes.

4. Quais são os perigos potenciais dos asteróides próximos da Terra?

Os asteróides próximos da Terra representam um perigo potencial para o nosso planeta, uma vez que as suas órbitas os aproximam da Terra. Em caso de colisão, podem causar danos significativos e ter efeitos duradouros no nosso ambiente. Compreender estes asteróides e as suas características é crucial para o desenvolvimento de estratégias para mitigar riscos potenciais.