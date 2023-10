Novo estudo sugere que o núcleo da Terra pode estar vazando

Os investigadores responsáveis ​​por um estudo recente publicado na revista Nature encontraram evidências de que o núcleo da Terra pode estar a vazar. O estudo concentrou-se em antigos fluxos de lava da Ilha Baffin, no Arquipélago Ártico do Canadá, que continha as maiores proporções de hélio-3, hélio-4 e outro isótopo raro já descoberto em rochas vulcânicas terrestres.

Os níveis elevados de hélio-3 sugerem que os fluxos de lava se originam nas profundezas do núcleo da Terra. Embora o mecanismo exato de como esse vazamento ocorre ainda não esteja claro, existe a hipótese de que vestígios de elementos raros, como o hélio-3, possam vazar do núcleo e viajar para a superfície da Terra.

Esta descoberta baseia-se no conhecimento prévio de que o hélio-3 está presente nas rochas da Ilha Baffin. No entanto, os investigadores queriam determinar quão mais elevados eram os níveis em comparação com relatórios anteriores, apoiando ainda mais a possibilidade de uma fuga no núcleo.

Felizmente, esse vazamento não parece ser perigoso no momento. Os investigadores determinaram que não existem átomos de hélio-3 suficientes nas rochas para representar uma ameaça e, como o hélio-3 é um gás nobre, não interage quimicamente com outros elementos. Além disso, a área onde os fluxos de lava atingem a Ilha Baffin é extremamente remota, reduzindo o risco de exposição humana.

A descoberta de uma potencial fuga no núcleo da Terra levanta questões intrigantes sobre a nossa compreensão do funcionamento interno do planeta. Mais pesquisas serão necessárias para desvendar o mistério que cerca este fenômeno e determinar suas implicações para o núcleo da Terra.

