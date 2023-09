Surgem preocupações para a missão Aditya L1 da Índia em meio a riscos de tempestade solar

O recente lançamento pela NASA de um vídeo aterrorizante mostrando uma poderosa nuvem de ejeção de massa coronal (CME) levantou preocupações sobre os riscos potenciais que a missão Aditya L1 da Índia pode encontrar. Enquanto a Organização Indiana de Investigação Espacial (ISRO) aguarda ansiosamente o sucesso da sua missão Sun, Aditya L1, os especialistas traçam paralelos com os desafios enfrentados pela missão Parker Solar Probe da NASA.

A Parker Solar Probe da NASA tem sido fundamental no fornecimento de informações valiosas sobre os impactos nocivos das tempestades solares. Os seus encontros próximos com o Sol produziram dados cruciais sobre os fenómenos solares, contribuindo para uma melhor compreensão dos seus efeitos na Terra. Observações recentes revelam que estas tempestades solares podem afetar o clima e desencadear o aparecimento de auroras nas regiões polares.

Apesar de navegar com sucesso em uma poderosa tempestade solar e coletar dados solares significativos, a Parker Solar Probe ressaltou os perigos potenciais enfrentados pelas missões de sondas espaciais. Com o Aditya L1 a caminho do ponto Lagrange 1, onde estudará o Sol, surgiram preocupações de que possa encontrar desafios semelhantes.

As CMEs, imensas erupções da atmosfera externa do Sol, impulsionam o clima espacial, o que representa riscos para os satélites, as tecnologias de comunicação e as redes de energia na Terra. A Parker Solar Probe teve como objetivo analisar se as CMEs podem interagir com a poeira planetária e prever padrões climáticos espaciais para proteger o nosso planeta, as atividades humanas e os satélites.

A poeira interplanetária, encontrada perto de planetas como a Terra, desempenha um papel crucial na compreensão da velocidade a que as CMEs viajam do Sol para a Terra, permitindo uma previsão mais precisa do seu impacto. Esses fenômenos solares podem deslocar a poeira interplanetária até 6 milhões de quilômetros de distância da Terra.

Embora as preocupações persistam, é essencial considerar alguns factores-chave relativos à missão Aditya L1. Ao contrário da missão Parker, a sonda Aditya L1 está localizada a uma distância considerável do Sol, posicionando-se pouco acima de 1.5 milhões de quilómetros da Terra. Além disso, a espaçonave está equipada com camadas protetoras e materiais especiais para protegê-la da radiação e das nuvens CME.

À medida que o Aditya L1 continua a sua viagem através do espaço profundo, em direção ao ponto Lagrange, foram tomadas precauções para mitigar potenciais danos. A ISRO da Índia continua optimista quanto ao sucesso da sua missão no meio dos desafios colocados pelas tempestades solares.

Fontes:

- NASA

–ISRO