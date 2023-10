Novo título: Desvendando a mística das cadeiras irlandesas de artes e ofícios

Uma coleção rara e cativante de cadeiras de artes e ofícios, criada entre 1880 e 1900, será colocada em leilão na Sheppard's Gentleman's Library no próximo mês. Feitas em nogueira lindamente esculpida e adornadas com luxuosos assentos estofados em veludo, essas cadeiras carregam a marca inconfundível da Fota House, uma distinta propriedade irlandesa. Com um valor estimado entre 8,000 e 12,000 euros (fonte: Sheppard's), estas cadeiras complexas proporcionam um vislumbre da rica herança cultural da Irlanda.

Philip Sheppard, proprietário da casa de leilões, tem uma ligação íntima com estas cadeiras, reconhecendo o seu significado para além de meros objectos de arte. Ele os vê como canais para uma narrativa antiga. Com um profundo sentimento de convicção, ele afirma: “Eles nos dizem quem e o que são”.

Após uma inspeção mais detalhada, torna-se aparente que cada cadeira guarda um segredo oculto – um misterioso rosto peludo escondido em seu design. O catálogo elucida este enigma, descrevendo como o encosto esculpido retrata dois querubins, um acordado e outro adormecido. Esses seres celestiais estendem suas asas, transformando-se perfeitamente em uma folhagem extravagante composta de folhas de acanto. No centro desta tapeçaria verdejante, sob um lábio superior e nariz meticulosamente esculpidos, reside o rosto do enigmático Homem Verde. Um símbolo do renascimento sazonal, o Homem Verde tornou-se um motivo arquitetónico célebre em todo o mundo. No entanto, tal representação é uma raridade no mobiliário irlandês, tornando estas cadeiras ainda mais excepcionais.

FAQ:

P: Qual é o valor estimado dessas cadeiras Arts and Crafts?

R: O valor estimado destas cadeiras está entre 8,000 e 12,000€ (fonte: Sheppard's).

P: Quando essas cadeiras serão leiloadas?

R: Essas cadeiras farão parte da venda da Sheppard's Gentleman's Library nos dias 7 e 8 de novembro.

P: Qual é o significado da face oculta em cada cadeira?

R: A face oculta em cada cadeira acrescenta um elemento intrigante ao seu design, representando o Homem Verde, um motivo arquitetônico que simboliza o renascimento sazonal.

P: Por que essas cadeiras são consideradas raras?

R: Estas cadeiras são consideradas raras devido à sua associação com a Fota House, uma notável propriedade irlandesa, e à escassez do motivo do Homem Verde nos móveis irlandeses.