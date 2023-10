TOI-1801 b: Um mini-Netuno temperado em um sistema planetário jovem

Anunciamos a descoberta de TOI-1801 b, um fascinante mini-Netuno temperado orbitando uma jovem estrela anã M. Inicialmente identificado como candidato a planeta TESS em abril de 2020, TOI-1801 b tem um período de 21.3 dias. No entanto, observações subsequentes baseadas no solo, incluindo fotometria dentro e fora do trânsito e medições precisas da velocidade radial, revelaram que o verdadeiro período do planeta é de 10.6 dias.

Através destas observações de acompanhamento, determinamos que TOI-1801 b tem uma massa de 5.74 ± 1.46 M⊕ e um raio de 2.08 ± 0.12 R⊕. Com base nessas medições, podemos inferir com segurança que TOI-1801 b é predominantemente composto de água e rocha, com uma quantidade insignificante (até 2% em massa) de gás hidrogênio em sua atmosfera.

Além disso, a idade do sistema, estimada em cerca de 900 milhões de anos, coloca o TOI-1801 b entre a população de exoplanetas jovens em trânsito. Traçado ao lado de outros exoplanetas conhecidos, TOI-1801 b destaca-se como um membro único.

No diagrama que ilustra a relação massa-raio, as incertezas do TOI-1801 b são representadas como regiões sombreadas coloridas com níveis de confiança. Os modelos de composição, representados por linhas coloridas diferentes, fornecem informações sobre a estrutura potencial do exoplaneta. Especificamente, os painéis do meio e da direita mostram modelos de composição sem gás e com envelope de gás, respectivamente. As linhas sólidas e pontilhadas no painel direito indicam diferentes cenários de temperatura para o envelope de gás.

Como referência, o diagrama também inclui a Terra e Netuno. Além disso, incluímos B22 e M22 como referências devido a resultados conflitantes publicados para o mesmo planeta, indicando medidas diferentes.

Concluindo, TOI-1801 b representa uma adição interessante ao nosso conhecimento sobre exoplanetas. Sua natureza temperada, composição e tenra idade tornam-no um alvo atraente para investigações mais aprofundadas. O estudo contínuo de tais exoplanetas contribui para a nossa compreensão da formação e evolução planetária em diversos ambientes além do nosso sistema solar.

Definições:

– TESS: Satélite de Pesquisa de Exoplanetas em Trânsito

– Anã M: Um tipo de estrela da sequência principal, também conhecida como anã vermelha, com massa entre 0.08 e 0.6 vezes a do Sol.

– Velocidade radial (RV): A medição do movimento de uma estrela em direção ou afastamento de um observador usando o efeito Doppler shift.

– Massa e Raio: Massa refere-se à quantidade de matéria em um objeto, enquanto o raio mede a distância do centro à superfície externa.

– Linhas de isodensidade: Linhas cinzas tracejadas no diagrama massa-raio que representam linhas de igual densidade em diferentes modelos de composição.

– Entropia específica: Uma propriedade termodinâmica que quantifica a desordem ou aleatoriedade de um sistema.

– H2: Gás hidrogênio molecular.

– CARMENES e HIRES: Instrumentos utilizados para medições precisas de velocidade radial.

Fontes:

– Barragán et al. (2022)

– El Mufti e outros. (2023)

–Zeng et al. (2019)

– astro-ph.EP (identificador arXiv)