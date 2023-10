O padrão universal de movimentos de detecção: percepções do peixe-faca elétrico

By

Um peixe-faca elétrico conduz movimentos complexos na água, semelhantes a como um cachorro fareja ou um humano explora um novo ambiente. Num estudo inovador publicado na Nature Machine Intelligence, os investigadores revelaram que uma gama diversificada de organismos, incluindo micróbios, exibem este padrão universal de movimentos para dar sentido ao seu ambiente.

Ao contrário da crença popular, estes comportamentos não são exclusivos de organismos com sistema nervoso. Noah Cowan, professor de engenharia mecânica na Johns Hopkins e autor do estudo, enfatizou que mesmo organismos tão distintos como as amebas apresentam um comportamento que reflete o equilíbrio postural de um ser humano ou de um peixe escondido num tubo. A convergência destes organismos aparentemente não relacionados sugere que a evolução chegou a uma solução comum através de diversos mecanismos subjacentes.

A equipe de pesquisa inicialmente se propôs a desvendar o propósito da atividade do sistema nervoso durante o movimento dos animais e se ela poderia ser aplicada à robótica. Ao observar peixes-faca eléctricos num aquário iluminado, os investigadores notaram que os peixes realizavam movimentos de vaivém mais frequentes no escuro, enquanto balançavam suavemente com ocasionais rajadas rápidas de movimento em condições bem iluminadas.

Na natureza, os peixes-faca evoluíram para buscar refúgio para evitar predadores. Eles utilizam descargas elétricas fracas para sentir o ambiente e localizar abrigo. O movimento rápido permite-lhes explorar ativamente o ambiente, especialmente em águas escuras. Curiosamente, mesmo em condições bem iluminadas, os peixes-faca continuam a apresentar estes movimentos rápidos, embora com menos frequência.

De acordo com Debojyoti Biswas, pesquisador de pós-doutorado na Johns Hopkins e primeiro autor do estudo, a estratégia ideal para os organismos é mudar para um modo exploratório quando a incerteza é alta e reverter para um modo explorador quando a incerteza diminui.

A equipe desenvolveu um modelo que simulou esses comportamentos sensoriais essenciais e descobriu padrões semelhantes em vários outros organismos, incluindo amebas, mariposas, baratas, toupeiras, morcegos, ratos e humanos. É importante ressaltar que nenhum estudo anterior que a equipe encontrou violou as regras descobertas, destacando a universalidade desses comportamentos entre espécies, incluindo organismos unicelulares, como as amebas, que detectam campos elétricos.

As implicações desta pesquisa vão além da compreensão do comportamento animal. Os conhecimentos obtidos podem potencialmente melhorar o desempenho de robôs autónomos, drones de busca e salvamento e veículos espaciais, incorporando estes movimentos sensoriais dependentes.

Estudos futuros irão investigar se estas descobertas são verdadeiras para outras entidades vivas, incluindo até plantas.

Perguntas frequentes

P: Quais organismos exibem o padrão universal de detecção de movimentos?

R: O estudo revela que uma ampla gama de organismos, incluindo micróbios, exibem o padrão universal de detecção de movimentos. Esses organismos incluem peixes-faca elétricos, amebas, mariposas, baratas, toupeiras, morcegos, ratos e até humanos.

P: Qual é o propósito desses movimentos sensoriais?

R: Os movimentos de detecção permitem que os organismos reúnam informações sobre o seu ambiente e dêem sentido ao seu entorno. Esses movimentos os ajudam a navegar e responder a situações incertas ou desconhecidas.

P: Como essas descobertas podem ser aplicadas à robótica?

R: Os conhecimentos obtidos com o estudo do padrão universal de detecção de movimentos podem ser empregados para melhorar o desempenho de robôs autônomos, drones de busca e resgate e veículos espaciais. Ao imitar estes comportamentos, os robôs podem melhorar a sua percepção e adaptabilidade a diferentes ambientes.