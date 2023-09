Evidências sugerem que antigos animais marinhos podem ter ajudado a moldar a evolução dos neurônios

By

Um estudo recente publicado na revista Cell explora a evolução dos neurônios em animais, com foco em placozoários, animais marinhos de tamanho milimétrico. Pesquisadores do Centro de Regulação Genômica de Barcelona descobriram que células secretoras especializadas encontradas em placozoários poderiam ser potencialmente precursoras de neurônios em animais mais complexos.

Os placozoários são criaturas simples que não possuem partes ou órgãos do corpo. Eles têm aproximadamente o tamanho de um grande grão de areia e se alimentam de algas e micróbios em mares rasos e quentes. Estima-se que esses animais tenham surgido pela primeira vez na Terra há cerca de 800 milhões de anos e sejam uma das cinco principais linhagens de animais.

Os pesquisadores usaram várias técnicas moleculares e modelos computacionais para mapear os diferentes tipos de células dos placozoários e entender como eles evoluíram. Eles criaram “atlas celulares” que lhes permitiram identificar agrupamentos ou “módulos” de genes associados a tipos específicos de células. Ao comparar diferentes espécies, eles reconstruíram como essas células evoluíram ao longo do tempo.

O estudo revelou que os placozoários têm nove tipos de células principais conectados por tipos de células intermediárias que fazem transição entre eles. Essas células crescem e se dividem para manter o equilíbrio necessário para o animal se movimentar e comer. Curiosamente, os investigadores descobriram um grupo distinto de células peptidérgicas em placozoários que partilham semelhanças com os neurónios. Essas semelhanças não foram encontradas em outros animais de ramificação precoce, como esponjas ou geleias de favo.

Os pesquisadores descobriram que as células peptidérgicas dos placozoários se diferenciam de forma semelhante ao processo de neurogênese em animais mais avançados. Eles também possuem módulos genéticos necessários para a estrutura pré-sináptica de um neurônio, o que lhes permite enviar mensagens. No entanto, eles não possuem os componentes necessários para a recepção de uma mensagem neuronal ou para a condução de sinais elétricos.

Além disso, o estudo mostrou que os tipos de células placozoárias se comunicam entre si usando proteínas específicas chamadas GPCRs e neuropeptídeos, semelhante à forma como os neurônios se comunicam usando neuropeptídeos em vários processos fisiológicos.

As descobertas sugerem que a evolução dos neurônios começou há cerca de 800 milhões de anos, com o surgimento de células secretoras nos placozoários. Com o tempo, essas células ganharam novos módulos genéticos que permitiram o desenvolvimento de estruturas pós-sinápticas, axônios, dendritos e canais iônicos, levando à formação de neurônios verdadeiros.

Este estudo lança luz sobre os estágios iniciais da evolução dos neurônios e fornece insights sobre as origens dos sistemas nervosos complexos vistos hoje em animais mais avançados.

