A evolução dos neurônios: insights dos placozoários

By

Pesquisadores do Centro de Regulação Genômica de Barcelona fizeram uma descoberta significativa sobre a evolução dos neurônios. Eles concentraram seu estudo em placozoários, criaturas marinhas de tamanho milimétrico, e descobriram que as células secretoras especializadas nesses animais antigos podem ter dado origem a neurônios em organismos mais complexos.

Os placozoários são criaturas simples que apareceram pela primeira vez na Terra há aproximadamente 800 milhões de anos. Esses pequenos animais não têm partes do corpo ou órgãos e sobrevivem alimentando-se de algas e micróbios. Os pesquisadores descobriram que as células peptidérgicas dos placozoários mostram sinais de neurogênese e possuem módulos genéticos semelhantes às estruturas neuronais pré-sinápticas. Essas células também usam um sistema de comunicação semelhante aos processos acionados por neuropeptídeos encontrados nos neurônios.

O estudo envolveu o mapeamento dos diferentes tipos de células dos placozoários e a análise de suas características e módulos genéticos. A pesquisa revelou que as células placozoárias se diferenciam das células epiteliais progenitoras através de sinais semelhantes à neurogênese. Eles também possuem módulos genéticos necessários para a estrutura pré-sináptica de um neurônio. No entanto, eles não possuem os componentes para a recepção de uma mensagem neuronal e são incapazes de conduzir sinais elétricos.

As semelhanças entre células peptidérgicas em placozoários e neurônios são notáveis. Estas células têm muitas características comuns com células neuronais primitivas, sugerindo que podem ser um trampolim evolutivo para o desenvolvimento de neurônios.

Esta descoberta desafia noções anteriores sobre a evolução dos neurónios e sugere que as bases dos neurónios começaram a formar-se há 800 milhões de anos. Do ponto de vista evolutivo, os primeiros neurônios podem ter começado como células secretoras peptidérgicas semelhantes às encontradas nos placozoários. Com o tempo, essas células ganharam novos módulos genéticos e evoluíram para os intrincados sistemas neurais observados em animais mais avançados.

Embora ainda haja mais para aprender sobre a história evolutiva dos sistemas nervosos, esta investigação fornece informações valiosas sobre as origens dos neurónios. A presença de semelhanças moleculares entre células e neurônios de placozoários levanta questões sobre a trajetória da evolução dos neurônios e as características únicas de diferentes linhagens animais.

Fonte: Centro de Regulação Genômica