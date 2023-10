Novo mini material muscular robótico feito de hidrogel à base de madeira

By

Pesquisadores na Suécia e na Alemanha desenvolveram um minimaterial muscular robótico exclusivo usando um hidrogel especialmente desenvolvido derivado da madeira. Este material inovador tem a capacidade de mudar de forma, expandir e contrair sob o controle de impulsos eletrônicos inferiores a 1 volt.

O material hidrogel, feito com nanofibras de celulose (CNFs) obtidas da madeira, mostra-se promissor não só na robótica, mas também em áreas como medicina e produção bioquímica. Os resultados desta pesquisa foram publicados na Advanced Materials por cientistas do KTH Royal Institute of Technology.

Ao contrário dos músculos robóticos tradicionais que dependem de ar ou líquido pressurizado, este material hidrogel incha quando exposto ao movimento da água impulsionado por pulsos eletroquímicos. Os principais componentes do material incluem água, nanotubos de carbono para condutividade e nanofibras de celulose provenientes de polpa de madeira. Uma vez combinado com nanofibras de carbono, o material assume a aparência de tiras de plástico.

A resistência do material pode ser atribuída ao alinhamento das nanofibras em uma única direção, semelhante à fibra da madeira. Este inchaço uniaxial gera alta pressão, permitindo que uma pequena peça medindo apenas 15 x 15 cm levante um notável carro de 2 toneladas.

A expansão do material pode ser controlada eletronicamente pela incorporação de nanotubos de carbono condutores no hidrogel, resultando no que os pesquisadores chamam de atuadores eletroquímicos osmóticos de hidrogel.

FAQ:

P: Qual a diferença entre o material do mini músculo robótico e os músculos robóticos tradicionais?

R: Ao contrário dos músculos robóticos tradicionais que dependem de ar ou líquido pressurizado, o material hidrogel incha quando exposto ao movimento da água impulsionado por pulsos eletroquímicos.

P: Como é feito o mini material muscular robótico?

R: O material é feito combinando nanofibras de celulose derivadas de polpa de madeira com nanotubos de carbono para condutividade e água.

P: Quais aplicações o mini material muscular robótico tem?

R: O material tem aplicações potenciais em robótica, medicina e produção bioquímica.

P: Qual é a resistência do mini material muscular robótico?

R: O material pode gerar alta pressão e é capaz de levantar um carro de 2 toneladas com apenas uma pequena peça de 15 x 15cm.