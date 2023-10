A descoberta de GRB 230307A: lançando luz sobre fusões de estrelas de nêutrons

Num grande avanço, uma equipa de cientistas de todo o mundo fez recentemente uma observação surpreendente de uma explosão de raios gama conhecida como GRB 230307A. Ao empregar uma combinação de telescópios terrestres e espaciais, incluindo o Telescópio Espacial James Webb, o Telescópio Espacial de Raios Gama Fermi e o Observatório Neil Gehrels Swift, estes investigadores testemunharam um evento cósmico extraordinário resultante da fusão de duas estrelas de neutrões. . Como consequência deste raro fenômeno, ocorreu uma poderosa explosão, gerando elementos pesados.

Um dos aspectos mais fascinantes desta descoberta é a detecção de telúrio após a explosão. O telúrio é um elemento mais raro que a platina na Terra e a sua presença sugere que outros elementos próximos do telúrio na tabela periódica, como o iodo, também podem ser encontrados no material ejetado da quilonova. O iodo é um nutriente mineral essencial, crucial para sustentar a vida em nosso planeta.

Kilonovae, as enormes explosões resultantes da colisão de estrelas de nêutrons ou de uma estrela de nêutrons e um buraco negro, liberam uma imensa quantidade de energia em poucos segundos. A energia emitida durante estes eventos é equivalente à que o nosso Sol produziria durante toda a sua vida de 10 mil milhões de anos.

GRB 230307A é particularmente notável devido ao seu brilho surpreendente. Nos últimos 50 anos de observações, esta é apenas a segunda explosão de raios gama mais brilhante registada. Ele brilha aproximadamente 1,000 vezes mais do que uma explosão típica de raios gama detectada pelo telescópio Fermi.

A colaboração entre vários telescópios espaciais e terrestres permitiu aos cientistas reunir uma infinidade de informações valiosas sobre este evento extraordinário em tempo real. Ao utilizar as capacidades infravermelhas do Telescópio Espacial James Webb, os investigadores foram capazes de determinar a origem da quilonova, localizando-a numa galáxia espiral a aproximadamente 120,000 anos-luz de distância do local da fusão da estrela de neutrões. As duas estrelas de nêutrons percorreram uma distância surpreendente, equivalente ao diâmetro da nossa Via Láctea, antes de se fundirem centenas de milhões de anos depois.

Esta descoberta inovadora destaca a natureza complementar dos telescópios espaciais e terrestres no campo da astrofísica. Com o próximo lançamento do Telescópio Espacial Nancy Grace Roman, que possui um campo de visão notável, os astrónomos antecipam ainda mais oportunidades para explorar e monitorizar quilonovas no futuro.

As descobertas deste estudo, publicado na revista Nature, marcam um avanço importante na nossa compreensão da formação de elementos pesados ​​em todo o cosmos.

FAQs:

P: O que é uma explosão de raios gama?

R: Uma explosão de raios gama é uma explosão altamente energética que libera uma enorme quantidade de radiação de raios gama e ocorre em regiões distantes do universo.

P: O que são quilonovas?

R: Kilonovae são explosões massivas resultantes da colisão de duas estrelas de nêutrons ou de uma estrela de nêutrons e um buraco negro.

P: Por que a detecção de telúrio é significativa nesta descoberta?

R: A presença de telúrio sugere que outros elementos, como o iodo, também podem estar presentes no material ejetado da quilonova. O iodo é um nutriente mineral essencial necessário para a vida na Terra.

P: Como o Telescópio Espacial James Webb contribui para este estudo?

R: O Telescópio Espacial James Webb forneceu valiosas capacidades infravermelhas que ajudaram os cientistas a identificar a localização da quilonova dentro de uma galáxia espiral, lançando luz sobre a origem da fusão das estrelas de nêutrons.

P: Qual é o significado do Telescópio Espacial Nancy Grace Roman?

R: O Telescópio Espacial Nancy Grace Roman, com o seu amplo campo de visão, permitirá aos astrónomos explorar e monitorizar ainda mais as quilonovas, oferecendo mais oportunidades para estudar estes eventos cósmicos em detalhe.

(Fonte: NASA)