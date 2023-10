Estudo identifica milhares de enzimas programáveis ​​de corte de DNA

By

Um novo estudo do Instituto McGovern de Pesquisa do Cérebro do MIT identificou milhares de enzimas programáveis ​​de corte de DNA chamadas Fanzors. Fanzors são enzimas guiadas por RNA que podem ser programadas para cortar DNA em locais específicos, semelhantes às enzimas bacterianas usadas no amplamente utilizado sistema de edição de genes CRISPR. A pesquisa, publicada na revista Science Advances, relata a descoberta de diversas enzimas naturais Fanzor que poderiam ser adaptadas para pesquisa ou medicina.

As enzimas guiadas por RNA provaram ser ferramentas valiosas em laboratório, conforme demonstrado pelo sucesso das ferramentas de edição de genoma baseadas em CRISPR. Essas ferramentas revolucionaram a modificação do DNA e aceleraram a pesquisa no campo das terapias genéticas. Desde então, os cientistas descobriram várias enzimas guia de RNA em bactérias que possuem características únicas adequadas para uso em laboratório. A recente descoberta de Fanzors expande a fronteira da biologia guiada por RNA. Anteriormente, tais enzimas só tinham sido encontradas em organismos eucarióticos, um grupo que inclui plantas, animais e fungos, caracterizados pelos seus núcleos ligados à membrana.

Uma vantagem potencial do uso de enzimas de organismos eucarióticos é a sua potencial adequação para uso em outros eucariotos, incluindo humanos, devido à sua evolução natural em ambientes genéticos semelhantes. Estudos anteriores mostraram que as enzimas Fanzor podem ser geneticamente modificadas para cortar com precisão sequências específicas de DNA em células humanas. O novo estudo mostra que alguns Fanzors podem atingir sequências de DNA em células humanas, mesmo sem otimização.

Os pesquisadores expandiram significativamente a diversidade conhecida das enzimas Fanzor, identificando mais de 3,600 Fanzors em eucariotos e nos vírus que os infectam, levando à identificação de cinco famílias diferentes de enzimas. A análise comparativa destas enzimas revelou evidências de uma longa história evolutiva.

Acredita-se que os Fanzors evoluíram a partir de enzimas bacterianas cortantes de DNA guiadas por RNA, chamadas TnpBs. A pesquisa sugere que esses predecessores bacterianos entraram nas células eucarióticas múltiplas vezes, possivelmente através da transmissão por vírus ou introdução por bactérias simbióticas. Uma vez dentro das células eucarióticas, as enzimas desenvolveram características adequadas ao seu novo ambiente, como um sinal que lhes permite entrar no núcleo da célula e aceder ao ADN.

Os experimentos conduzidos no estudo demonstraram que os Fanzors têm um sítio ativo de corte de DNA distinto em comparação com suas contrapartes bacterianas, resultando em maior precisão ao cortar sequências alvo. Além disso, os Fanzors não possuem a atividade promíscua exibida pelos seus ancestrais bacterianos, que cortam outras sequências de DNA além do alvo pretendido.

Os pesquisadores esperam que novas pesquisas levem ao desenvolvimento de ferramentas sofisticadas de edição de genoma baseadas em Fanzors. Suas capacidades únicas os tornam uma nova plataforma promissora no campo de sistemas guiados por RNA.

