Pesquisadores desenvolvem nova técnica para análise de proteínas sem danos

Pesquisadores da Texas A&M University e da TEES fizeram um avanço na análise de proteínas ao introduzir uma nova técnica chamada perfil de interação Raman termoestável (TRIP). Tradicionalmente, a espectroscopia Raman tem sido um desafio para os pesquisadores biomédicos devido aos danos causados ​​às proteínas vivas durante as medições ópticas. No entanto, a abordagem TRIP permite triagens de baixa concentração e baixa dose de interações proteína-ligante em condições relevantes, fornecendo medições altamente reprodutíveis e sem rótulo.

A espectroscopia Raman é uma técnica que envolve o brilho de luz monocromática sobre uma amostra e a observação da luz espalhada que emerge. No entanto, o calor gerado pela luz resultou historicamente na destruição de proteínas vivas, levando a resultados inconsistentes. Agora, o TRIP oferece uma solução ao resfriar a superfície ou substrato, o que evita danos às proteínas. Isto permite aos investigadores obter as informações necessárias sem comprometer a integridade das proteínas.

As implicações deste avanço são significativas. As interações proteína-ligante desempenham um papel crucial em vários processos biológicos, incluindo transdução de sinal, respostas imunes e regulação genética. A capacidade do TRIP de detectar estas interacções em tempo real poderia encurtar o prazo para testes de medicamentos e vacinas, conduzindo potencialmente a um desenvolvimento mais rápido e económico.

Além disso, a técnica TRIP requer amostras menores e concentrações de proteínas mais baixas, tornando-a uma opção de teste mais econômica. Este avanço na análise de proteínas tem o potencial de revolucionar os testes clínicos, fornecendo resultados no mesmo dia com maior precisão.

A equipe de pesquisa também está explorando aplicações adicionais para o método TRIP. Eles esperam identificar a composição química das proteínas utilizando esta técnica, o que poderia ter implicações para a análise do DNA e de outras moléculas biológicas.

No geral, o desenvolvimento da técnica TRIP oferece uma solução promissora para os desafios enfrentados na análise de proteínas. Com a sua capacidade de fornecer medições sem danos em condições relevantes, o TRIP tem o potencial de transformar vários campos, incluindo o desenvolvimento de medicamentos, testes de vacinas e diagnósticos clínicos.

