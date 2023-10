O mistério das primeiras galáxias brilhantes resolvido: formação de estrelas em explosão

O Telescópio Espacial James Webb (JWST) capturou recentemente imagens de algumas das primeiras galáxias do universo, que se formaram algumas centenas de milhões de anos após o Big Bang. Estas galáxias pareciam demasiado brilhantes, demasiado grandes e demasiado evoluídas para a sua idade, desafiando o modelo padrão da cosmologia. No entanto, uma nova investigação publicada no The Astrophysical Journal Letters sugere que a formação estelar em explosão, um fenómeno que envolve períodos curtos e intensos de nascimento e morte estelar seguidos de fases mais longas e silenciosas, pode explicar este mistério.

Os pesquisadores usaram simulações computacionais avançadas do projeto Feedback of Relativistic Environments (FIRE) para investigar esse problema. As simulações revelaram que a formação de explosões de estrelas poderia ser responsável pelo surpreendente brilho observado nas primeiras galáxias capturadas pelo JWST. A formação de estrelas em explosão é comum em galáxias de baixa massa e é caracterizada por explosões de formação de estrelas seguidas por explosões de supernovas, que ejetam gás que mais tarde retorna para formar novas estrelas. No entanto, quando as galáxias se tornam suficientemente massivas, a sua gravidade mantém a galáxia unida e coloca-a num estado estacionário, evitando a ejecção de gás.

Se confirmada, esta explicação evitaria a necessidade de revisões ou ajustes no modelo padrão da cosmologia. As descobertas lançam luz sobre a física do amanhecer cósmico e desafiam especulações anteriores sobre o universo primitivo. Ao fornecer evidências observacionais sólidas, o JWST aumentou muito a nossa compreensão dos detalhes físicos das galáxias e permite-nos revisitar e estudar a física do universo primitivo.

Fontes:

– As Cartas do Jornal Astrofísico

– Guochao Sun, pós-doutorado na Northwestern University

– Claude-André Faucher-Giguère, astrônomo da Northwestern University