Um pesquisador adolescente descobre uma vespa com a capacidade de perfurar plástico

Numa descoberta notável, um investigador adolescente chamado Matvey Nikelshparg descobriu que uma espécie de vespa parasitóide tem a capacidade de perfurar plástico. Nikelshparg, apaixonado por estudar vespas parasitóides, fez essa descoberta enquanto conduzia experimentos com os insetos em seu laboratório doméstico.

A espécie em questão, Eupelmus messene, é uma pequena vespa que normalmente põe seus ovos sobre ou dentro de outros insetos. Essas vespas usam um órgão chamado ovipositor para perfurar crescimentos endurecidos de plantas, conhecidos como galhas, que protegem as larvas de outras espécies de vespas. No entanto, Nikelshparg observou que a vespa E. messene poderia usar seu ovipositor para perfurar uma placa de Petri de plástico e colocar um ovo fora do recipiente.

Nikelshparg relatou suas descobertas no The Journal of Hymenoptera Research. Ele conduziu experimentos para explorar o que aconteceria quando várias vespas E. messene fossem colocadas com uma única larva hospedeira em uma placa de Petri. Embora a maioria das vespas atacasse imediatamente a larva, um indivíduo optou por perfurar a parede de poliestireno do prato. Esse comportamento foi observado em oito das 56 vespas criadas.

O processo de perfuração do plástico demorava mais de duas horas para as vespas, durante as quais elas faziam pausas para almoçar ou tomar água. Os pesquisadores também notaram que o movimento de perfuração da vespa era diferente do movimento de perfuração nas galhas. Parecia que as vespas tinham um comportamento de perfuração flexível quando se tratava de superfícies plásticas.

A capacidade destas vespas de penetrar no plástico apresenta questões intrigantes. Não está claro como as vespas perfuram a superfície lisa da placa de Petri, especialmente porque as rachaduras, que geralmente exploram nas galhas, não estão presentes no plástico. Além disso, ainda não se sabe por que outras espécies relacionadas não apresentam o mesmo comportamento.

Esta descoberta pode ter implicações mais amplas para a compreensão das ferramentas de perfuração de vários insetos, incluindo mosquitos que transmitem doenças. Pode até levar ao desenvolvimento de novos equipamentos cirúrgicos inspirados nas habilidades de perfuração das vespas.

Fontes:

– O Jornal de Pesquisa de Hymenoptera

– Uroš Cerkvenik, biólogo da Universidade de Ljubljana, na Eslovênia