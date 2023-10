Os Sons de Pando: Ouvindo a Comunicação da Árvore Antiga

By

Recentemente foram feitas gravações que nos permitem ouvir os sons produzidos por um dos mais extensos e antigos organismos vivos da Terra. Pando, uma enorme floresta formada por uma única árvore, é uma planta notável pertencente à espécie de choupo tremedor. Com 47,000 hastes, todas com DNA idêntico, Pando se espalha por 100 acres em Utah. Com uma idade estimada de potencialmente 12,000 anos, esta entidade viva colossal pesa 6,000 toneladas métricas e possui caules semelhantes a árvores que chegam a atingir 24 metros.

O artista sonoro Jeff Rice colaborou com Friends of Pando para gravar os sons deste organismo oculto. Colocando um hidrofone dentro de um buraco na base de um galho e enfiando-o nas raízes da árvore, Rice descobriu um som fraco, captando até mesmo vibrações durante uma tempestade. O artista acredita que as vibrações são causadas por milhões de folhas da floresta vibrando e transmitindo suas vibrações através dos galhos até a terra.

O sistema radicular de Pando está interligado, como evidenciado pelos sons capturados de batidas quando um galho foi batido à distância. Embora sistemas radiculares compartilhados sejam comuns em espécies de álamo tremedor, Pando se destaca devido ao seu tamanho e idade notáveis.

Esta oportunidade sem precedentes de ouvir os sons do Pando tem potencial artístico e científico. Lance Oditt, o fundador da Friends of Pando, vê o potencial de usar esses dados sólidos em estudos científicos para compreender melhor o vasto sistema hidráulico oculto sem causar qualquer dano.

Jeff Rice enfatizou a importância dos sons naturais nos estudos ambientais, afirmando que eles são um registro da biodiversidade local e podem ser usados ​​para medir as mudanças ambientais. Infelizmente, Pando está atualmente num estado de declínio devido às atividades humanas, como a limpeza de habitats e a erradicação de predadores que ajudam a controlar as populações de herbívoros. Isto levanta preocupações sobre o futuro deste organismo extraordinário e do ecossistema que ele suporta.

