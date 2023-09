Gliese 367 b: um exoplaneta ultradenso com origem misteriosa

Os astrônomos descobriram um exoplaneta notável chamado Gliese 367 b, também conhecido como Tahay, que chamou a atenção devido às suas propriedades únicas. Gliese 367 b é classificado como um planeta de Período Ultracurto (USP), completando uma órbita ao redor de sua estrela em apenas 7.7 horas. É um dos quase 200 outros planetas da USP que foram identificados até agora. No entanto, o que diferencia Gliese 367 b é a sua incrível densidade, quase o dobro da da Terra.

Com uma densidade tão elevada, os cientistas acreditam que Gliese 367 b deve ser composto quase inteiramente de ferro, uma vez que o seu manto rochoso foi removido. Elisa Goffo, autora principal de um estudo recente sobre Gliese 367 b, compara-o a um planeta semelhante à Terra sem o seu manto rochoso.

Gliese 367 b foi inicialmente descoberto usando dados do Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) da NASA. Pesquisas subsequentes melhoraram as medições e forneceram uma estimativa mais precisa de sua massa e raio. A massa do planeta está agora determinada em 63% da Terra, e seu raio é 70% da Terra.

Um dos aspectos intrigantes do Gliese 367 b é a sua origem. É altamente improvável que o planeta tenha se formado no estado atual. Uma possibilidade é que seja o núcleo de um planeta cujo manto foi arrancado através de um evento catastrófico ou de colisões com outros protoplanetas durante a sua formação inicial. Outra possibilidade é que Gliese 367 b estivesse rodeado por uma região rica em ferro no disco protoplanetário a partir do qual se formou.

A pesquisa conduzida por Goffo e sua equipe também revelou a presença de mais dois planetas no sistema Gliese 367: Gliese 367 c e d. A presença destes planetas adicionais apoia a noção de que os planetas USP são frequentemente encontrados em sistemas com múltiplos planetas, sugerindo possíveis cenários de formação.

Gliese 367 b é membro de uma classe única de exoplanetas chamados super-Mercúrios. Esses planetas têm composição semelhante à de Mercúrio, mas são maiores e mais densos. Gliese 367 b, em particular, é o planeta mais denso da USP descoberto até agora, com um núcleo de ferro que representa 91% da sua massa.

Embora a origem exata de Gliese 367 b permaneça um mistério, as suas características incomuns continuam a desafiar os modelos atuais de formação planetária. Estudos e observações adicionais deste exoplaneta fascinante poderão fornecer informações valiosas sobre a formação e evolução dos planetas em condições extremas.

