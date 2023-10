Novas pesquisas apontam para o antigo lago de lama como fonte potencial de evidências de vida em Marte

By

Os cientistas que procuram evidências de habitabilidade anterior em Marte podem querer concentrar a sua atenção num antigo lago de lama, de acordo com uma nova investigação. Embora as regiões com sedimentos abundantes sejam geralmente consideradas bons pontos de partida para a pesquisa, o estudo sugere que explorar a origem dos sedimentos, em vez das regiões para onde fluíram, pode ser mais frutífero.

Os investigadores propõem que a região Hydraotes Chaos, uma sub-região de Oxia Palus, contém um antigo lago de lama que pode conter evidências ocultas de vidas passadas. O lago de lama, formado por descargas da estratigrafia de argilito carregada de gás há quase 4 bilhões de anos, oferece uma visão única dos materiais dos aquíferos antigos.

Ao contrário dos vastos canais de inundação que cobrem Marte, a bacia plana em Hydraotes Chaos simplifica o exame dos aquíferos marcianos e reduz o risco de aquisição sedimentar terrestre. Além disso, a subsuperfície de Marte pode ter permanecido habitável mesmo depois de a superfície do planeta se ter tornado inóspita. Portanto, a exploração dos sedimentos dentro do lago de lama poderia revelar evidências de vida no passado geológico de Marte.

A NASA Ames está considerando as planícies de Hydraotes Chaos como um possível local de pouso para uma futura missão focada na busca de biomarcadores, especificamente lipídios, que têm potencial para durar bilhões de anos em Marte. A região também apresenta outras características fascinantes, como vulcões de lama e diápiros generalizados, que fornecem informações sobre os processos e estruturas subterrâneas de Marte.

Esta investigação lança luz sobre a complexa geologia de Marte e enfatiza a importância de investigar regiões ricas em sedimentos, como o antigo lago de lama em Hydraotes Chaos, na busca por descobrir evidências de habitabilidade passada e potenciais sinais de vida.

Fontes:

– “Explorando as evidências de resíduos de explosões sedimentares do aquífero da Amazônia Central em um terreno caótico marciano” – Nature Scientific Reports

– Alexis Rodriguez, pesquisador sênior do Planetary Science Institute