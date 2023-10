Pesquisadores realizam simulação quântica de fluxo de tempo reverso usando emaranhamento

Pesquisadores da Universidade de Cambridge fizeram uma descoberta intrigante no domínio da mecânica quântica. Ao manipular emaranhados quânticos, eles conseguiram simular o que poderia acontecer se o fluxo do tempo fosse revertido. Liderada por David Arvidsson-Shukur, do Laboratório Hitachi Cambridge, a equipe conectou sua teoria à metrologia quântica, um campo que usa a teoria quântica para fazer medições altamente sensíveis. O experimento envolveu o emaranhamento de duas partículas, uma das quais foi manipulada para alterar o estado passado da outra partícula, alterando assim o resultado do experimento.

Emaranhamento refere-se a quando um grupo de partículas compartilha estados quânticos idênticos, mesmo depois de separados por grandes distâncias. Este fenômeno sustenta a computação quântica, onde partículas emaranhadas são usadas para realizar cálculos complexos. Embora o conceito de partículas viajando para trás no tempo tenha sido objeto de debate, a abordagem da equipe de Cambridge lança uma nova luz sobre as possibilidades.

A simulação da equipe demonstrou que é teoricamente possível alterar retroativamente ações passadas usando a manipulação do emaranhamento quântico. Por exemplo, ilustraram como alguém poderia enviar um presente a outra pessoa no primeiro dia sem conhecer a sua lista de desejos até ao segundo dia, mas ainda assim conseguir alterar o que foi enviado no primeiro dia com base nas informações recebidas. Esta inovação abre aplicações potenciais em computação quântica e outras tecnologias.

A experiência revelou uma probabilidade de 75% de falha para o efeito observado, o que significa que o resultado desejado foi alcançado em apenas uma em cada quatro execuções. Para mitigar isto, os investigadores sugeriram o envio de muitos fotões emaranhados e a utilização de um filtro para remover fotões não corrigidos, garantindo que alguns acabarão por transportar a informação atualizada. Embora a equipa esclareça que o seu trabalho não permite a viagem no tempo tradicional, representa uma exploração significativa dos fundamentos da mecânica quântica e um meio de retificar erros do passado para um futuro melhor.

O estudo foi apoiado por várias fundações e organizações, incluindo a Fundação Suécia-América, a Fundação Memorial Lars Hierta, o Girton College e o Conselho de Pesquisa em Engenharia e Ciências Físicas (EPSRC).

Fonte: Universidade de Cambridge, Cartas de Revisão Física