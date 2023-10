Plantas que emitem compostos que agravam a poluição do ar, conclui estudo

Resumo:

Um estudo recente descobriu que as plantas, como os carvalhos e os choupos, emitirão mais isopreno, um composto que contribui para a má qualidade do ar, num planeta em aquecimento. O isopreno pode exacerbar as partículas problemáticas e o ozono de baixa atmosfera. No entanto, o mesmo composto também pode reforçar a qualidade do ar limpo e tornar as plantas mais resistentes a factores de stress como insectos e altas temperaturas. A pesquisa levanta questões sobre como encontrar o equilíbrio certo entre a resiliência das plantas e a poluição do ar. O isopreno é o segundo hidrocarboneto mais emitido na Terra e reage com compostos de óxido de nitrogênio encontrados na poluição do ar, criando ozônio e outros subprodutos prejudiciais à saúde tanto para humanos quanto para plantas. O estudo da equipe da MSU descobriu que o aumento das temperaturas tem um impacto maior na produção de isopreno em comparação com o aumento dos níveis de dióxido de carbono. Os pesquisadores realizaram experimentos com choupos e descobriram que um aumento de 10 graus Celsius na temperatura levou a um aumento de mais de dez vezes nas emissões de isopreno. Esta descoberta ajudará a prever futuras emissões de isopreno e, entretanto, ajudará as comunidades a fazerem escolhas informadas sobre a poluição atmosférica.

