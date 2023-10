A incrível arte das larvas do besouro-tartaruga: criando guarda-sóis de cocô

Num mundo de maravilhas escondidas, poucos são tão engenhosos como as larvas do besouro-tartaruga. Essas criaturas astutas utilizam seu próprio cocô para construir guarda-sóis complexos, fornecendo proteção e camuflagem. Um estudo recente publicado na revista ZooKeys investiga o processo meticuloso por trás da construção desses escudos notáveis.

Quando os besouros tartarugas ainda estão em seu estágio larval, eles utilizam sua matéria fecal para criar um escudo que os protege dos predadores e dos elementos. Usando um ânus telescópico, as larvas podem estender e manobrar seus resíduos para construir um guarda-chuva de esterco nas costas. Este escudo serve a múltiplos propósitos, disfarçando-os como pilhas de excremento pouco apetitosas, ao mesmo tempo que os protege de predadores. As larvas até usam seus escudos como armas, afastando os intrusos quando necessário.

Caroline Chaboo, uma das autoras do estudo, descreve as larvas do besouro-tartaruga como larvas monótonas, mas as suas contrapartes adultas são de uma beleza deslumbrante. Esses besouros recebem o nome de sua concha superior abobadada, lembrando o formato de uma carapaça de tartaruga e a cor de pedras preciosas. Os besouros tartaruga dourada, em particular, lembram pepitas de ouro com pernas.

O estudo visa preencher uma lacuna na compreensão dos besouros-tartaruga, focando na fase juvenil que muitas vezes é esquecida nas coleções científicas. Embora os besouros adultos sejam frequentemente preservados em museus, as larvas mais moles estão ausentes dessas coleções. Ao observar os besouros desde o ovo até a idade adulta, os pesquisadores esperam documentar todo o processo de construção e uso do escudo.

Os besouros tartaruga não são as únicas espécies que utilizam técnicas arquitetônicas durante seu estágio larval. Besouros-tigre criam torres de lama, enquanto larvas de caddisfly constroem casulos com seixos e folhas. As fezes podem ser um material de construção não convencional, mas estão prontamente disponíveis e servem ao seu propósito. Diferentes espécies de besouros tartaruga produzem vários estilos de arquitetura fecal, variando de escudos em forma de leque a espirais elaboradas e giratórias que lembram ninhos de pássaros.

Este estudo lança luz sobre as habilidades notáveis ​​das larvas do besouro-tartaruga, mostrando sua desenvoltura e adaptabilidade. A exploração das maravilhas ocultas da natureza continua a surpreender e inspirar, revelando a complexidade e a criatividade até das mais pequenas criaturas do nosso planeta.

Definições:

– Besouros tartaruga: Um grupo de besouros dentro da família dos besouros das folhas, conhecidos por suas carapaças superiores em forma de cúpula que lembram uma carapaça de tartaruga.

– Larvas: Estágio imaturo de um inseto, antes de sofrer metamorfose em sua forma adulta.

– Escudo: Estrutura criada pelas larvas do besouro-tartaruga a partir de sua própria matéria fecal, proporcionando proteção e camuflagem.

– Camuflagem: O ato de se misturar ao ambiente para evitar detecção ou predação.

– Ânus: A abertura através da qual os resíduos são expelidos do corpo de um organismo.

– Predadores: Animais que caçam e se alimentam de outros organismos.

– Mimetismo: O ato de se parecer com outra coisa para obter vantagem de sobrevivência.

– Arquitetura: A arte ou prática de projetar e construir edifícios.

– Meticuloso: Mostrando grande atenção aos detalhes; muito cuidadoso e preciso.

– Parasitóides: Organismos que põem os seus ovos nos corpos de outros organismos, acabando por matar o seu hospedeiro.

– Pedras preciosas: Pedras preciosas ou semipreciosas utilizadas em joias e outros itens decorativos.

– Coleções de história natural: Coleções de espécimes preservados, normalmente alojados em museus, utilizados para estudos e pesquisas científicas.

– Isca: Um objeto usado para distrair ou enganar predadores.

– Inesgotável: Incapaz de ser esgotado ou esgotado.

– Filamentos: Estruturas longas e semelhantes a fios.

– Bobinas giratórias: Formações em espiral.

– Museus: Instituições que preservam e exibem artefatos culturais, históricos e científicos para exibição pública e educação.

Fontes:

– Artigo de jornal: ZooKeys, “A estrutura e função dos escudos fecais das larvas do besouro da tartaruga (Chrysomelidae: Cassidinae), com novas associações de plantas hospedeiras” (sem URL disponível)

– Autor do estudo: Lynette Strickland, bióloga da Universidade de Boston

– Autor do estudo: Caroline Chaboo, pesquisadora associada do Museu do Estado de Nebraska da Universidade de Nebraska-Lincoln