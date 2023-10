Asteroides: uma ameaça potencial à Terra

A NASA lançou um infográfico visualmente atraente em 16 de outubro, destacando uma questão preocupante que pode ter consequências catastróficas. A tarefa em questão, conhecida como “Defesa Planetária”, envolve a NASA ficar atenta a asteróides que possam potencialmente colidir com a Terra, causando uma devastação generalizada semelhante ao destino dos dinossauros. No entanto, detectar estes asteróides é um processo complexo, pois eles não emitem luz.

Felizmente, novos telescópios projetados especificamente para a caça de asteróides foram fundamentais nesta missão. Em agosto de 2023, já existiam 32,000 asteroides próximos à Terra conhecidos. O esforço para localizar e seguir estes asteróides tem sido louvável, com mais de 405 milhões de observações de astrónomos amadores e profissionais submetidas ao Minor Planet Center, um centro central para a estratégia de defesa planetária da NASA.

Infelizmente, as estatísticas apresentadas no infográfico revelam uma realidade perturbadora. Dos 32,000 mil asteroides próximos à Terra conhecidos, mais de 10,000 mil têm mais de 140 metros de diâmetro. Se um deles colidisse com a Terra, poderia destruir uma cidade inteira. Em comparação, o meteoro de Chelyabinsk que causou danos na Rússia em 2013 foi estimado em no máximo 20 metros.

O infográfico também destaca que dos estimados 14,000 asteróides de 140 metros de largura ainda a serem descobertos, um deles pode estar em rota de colisão com a Terra. Além disso, existem aproximadamente 50 asteroides com diâmetro de 1 quilômetro ainda não descobertos. O impacto de um asteróide deste tamanho poderia ter implicações catastróficas para a civilização.

A responsabilidade da defesa planetária não recai apenas sobre a NASA, mas sobre um colectivo de organizações. O infográfico serve como um lembrete de que ainda há trabalho a ser feito para garantir a segurança da humanidade. Até o simples ato de transmitir informações por meio de infográficos pode inspirar indivíduos a se juntarem à caça aos asteroides, contribuindo para os esforços de defesa planetária.

