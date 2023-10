O Observatório Vera C. Rubin descobre asteróides com novo algoritmo

O Observatório Vera C. Rubin, previsto para começar a operar em 2025, demonstrou as suas capacidades de detecção de asteróides antes mesmo do seu lançamento oficial. Pesquisadores da Universidade de Washington desenvolveram um novo algoritmo chamado HelioLinc3D, que identificou com sucesso um asteróide próximo à Terra com base em apenas algumas imagens. O algoritmo realiza links de várias noites, combinando dados de várias noites para encontrar objetos reais usando menos observações do que as ferramentas atuais.

O Observatório Rubin pretende duplicar o número de asteróides conhecidos e asteróides potencialmente perigosos (PHAs) nos primeiros meses de operação. PHAs são asteróides que têm órbitas suficientemente próximas da órbita da Terra para que possam potencialmente colidir com o nosso planeta. Com o seu grande Telescópio de Pesquisa Simonyi e a maior lente olho de peixe do mundo, o observatório irá capturar imagens digitais do céu a cada três dias, gerando aproximadamente 20 terabytes de dados por noite.

O Heliolinc3D foi testado usando dados da pesquisa ATLAS conduzida pela Universidade do Havaí. Durante este teste, o algoritmo identificou com sucesso um PHA denominado 2022 SF289, que havia sido observado pelo ATLAS, mas não foi identificado como um novo objeto usando métodos tradicionais. O algoritmo detecta mudanças no céu subtraindo imagens sucessivas e identificando diferenças. Em seguida, mede o brilho e a posição dessas diferenças.

Além de identificar PHAs, espera-se que o Observatório Vera C. Rubin faça várias outras descobertas no sistema solar, incluindo objetos do cinturão de Kuiper e objetos interestelares potencialmente maiores. O observatório irá revolucionar o campo da astronomia ao capturar uma quantidade de dados sem precedentes e fornecer aos cientistas informações valiosas sobre o nosso sistema solar e muito mais.

