Novo efeito quântico descoberto: revelando o fenômeno Spinaron

Pela primeira vez, uma equipe de físicos experimentais do Cluster de Excelência Würzburg-Dresden ct.qmat descobriu um novo efeito quântico chamado “spinaron”. Esta descoberta inovadora desafia o antigo efeito Kondo, que tem sido o modelo padrão para a interação de materiais magnéticos com metais.

Em seu experimento, os pesquisadores colocaram átomos individuais de cobalto em uma superfície de cobre e os submeteram a um intenso campo magnético externo em um ambiente meticulosamente controlado. Usando um microscópio de tunelamento de varredura, eles conseguiram observar a orientação do spin dos átomos de cobalto. Eles descobriram que o spin dos átomos de cobalto alterna constantemente entre positivo e negativo, excitando os elétrons de cobre circundantes. Este fenômeno, conhecido como efeito spinaron, foi previsto pelo teórico Samir Lounis em 2020.

A existência do efeito spinaron desafia o efeito Kondo, que tem sido a explicação predominante para a interação entre o cobalto e o cobre. O efeito Kondo sugere que as diferentes orientações magnéticas do átomo de cobalto e dos elétrons de cobre se cancelam, formando uma “nuvem Kondo”. No entanto, o efeito spinaron observado pela equipe de Würzburg demonstra que a mudança na magnetização do átomo de cobalto e a ligação com os elétrons do cobre levam a um estado diferente.

Esta descoberta inovadora abre novas possibilidades no campo da spintrônica, onde o spin dos elétrons é aproveitado para aplicações tecnológicas. Compreender e aproveitar o efeito spinaron poderia levar a avanços na computação quântica e no armazenamento de informações.

FAQ:

P: Qual é o efeito spinaron?

R: O efeito spinaron é um novo efeito quântico observado em um experimento onde átomos individuais de cobalto foram colocados em uma superfície de cobre. A rotação dos átomos de cobalto alterna constantemente entre positivo e negativo, excitando os elétrons de cobre circundantes.

P: Qual é o efeito Kondo?

R: O efeito Kondo é um conceito teórico que tem sido o modelo padrão para explicar a interação entre materiais magnéticos, como o cobalto, e metais, como o cobre. Isto sugere que as diferentes orientações magnéticas se anulam, formando uma “nuvem Kondo”.

P: Como a descoberta do efeito Spinaron desafia o efeito Kondo?

R: A observação do efeito spinaron pela equipe de Würzburg demonstra que a mudança na magnetização do átomo de cobalto e sua ligação com os elétrons do cobre criam um estado diferente, contradizendo as suposições do efeito Kondo.

P: Quais são as aplicações potenciais da compreensão do efeito spinaron?

R: Compreender e aproveitar o efeito spinaron pode levar a avanços na spintrônica, um campo onde o spin dos elétrons é usado para aplicações tecnológicas como computação quântica e armazenamento de informações.

Fonte: Física da Natureza