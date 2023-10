Cientistas alcançam avanço com acelerador de elétrons nanofotônico

Os cientistas fizeram um avanço inovador na aceleração de partículas com o acionamento bem-sucedido do Acelerador de Elétrons Nanofotônicos (NEA). Esta conquista extraordinária abriu novas possibilidades para uma ampla gama de aplicações. O principal tubo de aceleração do NEA mede apenas 0.02 polegadas de comprimento, 54 milhões de vezes mais curto que a circunferência do Large Hadron Collider (LHC) do CERN, o maior e mais poderoso acelerador de partículas do mundo.

O objetivo principal por trás da criação desses aceleradores é aproveitar a energia produzida por elétrons acelerados para tratamentos médicos precisos que possam substituir formas mais prejudiciais de radioterapia usadas para combater células cancerígenas. Um acelerador de elétrons nanofotônico engloba um microchip contendo um tubo de vácuo extremamente minúsculo composto por milhares de pilares individuais.

Num estudo recente publicado na revista Nature por investigadores da Universidade Friedrich-Alexander de Erlangen-Nuremberg (FAU), na Alemanha, os electrões foram acelerados de um valor de energia inicial de 28.4 quiloelectrões-volts para 40.7 keV. Este aumento significativo de quase 43% demonstra o potencial da NEA. Os investigadores da Universidade de Stanford já replicaram este feito com o seu próprio acelerador compacto, embora novas avaliações estejam em curso.

Ao contrário do LHC, que utiliza mais de 9,000 ímãs para criar campos magnéticos que impulsionam as partículas quase à velocidade da luz, o NEA opera direcionando feixes de luz para os pilares dentro do tubo de vácuo. Este método amplifica a energia de forma controlada, embora o campo de energia resultante seja consideravelmente mais fraco. Os elétrons acelerados pelo NEA possuem apenas cerca de um milionésimo da energia das partículas aceleradas pelo LHC.

Os pesquisadores estão otimistas quanto ao aprimoramento do design do NEA, explorando materiais alternativos ou incorporando vários tubos para maior aceleração das partículas. Este avanço tem o potencial de facilitar aplicações inovadoras, como a administração de radioterapia direcionada diretamente nas áreas afetadas do corpo usando um acelerador de partículas instalado em um endoscópio.

FAQ:

P: Como o Acelerador Nanofotônico de Elétrons (NEA) difere do Grande Colisor de Hádrons (LHC)?

R: O NEA é significativamente menor em tamanho e usa feixes de luz para acelerar as partículas, enquanto o LHC depende de ímãs e atinge energias de partículas muito mais altas.

P: Quais são as aplicações potenciais da NEA?

R: A NEA mostra-se promissora no fornecimento de tratamentos médicos precisos, particularmente no campo da radioterapia para o cancro.

P: A NEA pode ser melhorada ainda mais?

R: Os pesquisadores acreditam que explorando materiais alternativos ou empilhando vários tubos, eles podem melhorar as capacidades do NEA e acelerar ainda mais as partículas.

