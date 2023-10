Observando o Céu: 20 a 23 de outubro

Este artigo fornece informações sobre a observação do céu de 20 a 23 de outubro, incluindo as posições dos planetas, a visibilidade da Lua e a chuva de meteoros Orionidas.

Outubro de 20

Mercúrio, o menor planeta do sistema solar, atinge a conjunção superior e se tornará visível como uma estrela vespertina em novembro.

Durante a janela escura, é possível visualizar M1, a Nebulosa do Caranguejo, que é o remanescente de uma estrela massiva que explodiu em 1054. A nebulosa aparece como uma mancha esbranquiçada no céu, e seu pulsar central pode ser visto com um grande telescópio.

Outubro de 21

Esta noite é Noite Internacional de Observação da Lua, e a Lua atinge o Primeiro Quarto. Isto oferece boas oportunidades para observar o crepúsculo. A Lua está em Sagitário, no alto ao sul ao pôr do sol e movendo-se em direção ao horizonte sudoeste.

Os observadores podem procurar o terminador, que é a linha que divide as áreas escuras e claras da Lua. As montanhas dos Apeninos e as crateras Arquimedes, Autolycus e Aristillus são visíveis perto do equador. Ao sul do equador podem ser observadas as crateras Albategnius e Hipparchus.

A chuva de meteoros Orionidas também atinge o pico esta noite, com o melhor horário de visualização nas primeiras horas da manhã de 22 de outubro. Os meteoros se originam de detritos deixados pelo cometa Halley e podem ser vistos perto da constelação de Órion, com o ponto radiante logo a nordeste do estrela Betelgeuse. Os observadores podem esperar ver de 15 a 20 meteoros por hora antes do nascer do sol.

Outubro de 22

A melhor hora para ver a chuva de meteoros Orionidas é nas primeiras horas da manhã, entre 2h e o nascer do sol local. O ponto radiante dos meteoros está próximo da estrela Betelgeuse em Orion, e as melhores vistas virão de cerca de 45° de cada lado deste ponto.

Os observadores devem encontrar um céu escuro com uma visão clara do horizonte norte, leste e sul e examinar o céu em busca de estrelas cadentes. Os astofotógrafos também podem capturar os meteoros em suas imagens. As taxas de meteoros devem melhorar à medida que o amanhecer se aproxima.

Outubro de 23

Vênus atinge sua maior elongação ocidental às 7h EDT, aparecendo a aproximadamente 46° do Sol. O planeta também atinge a dicotomia, aparecendo meio iluminado. Os observadores podem comparar a aparência de Vênus nos próximos dias para determinar quando ela aparece exatamente meio iluminada.

Vênus está atualmente visível como uma estrela da manhã e continuará a sê-lo nos próximos dias.

