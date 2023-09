Confirmação e desaprovação: a busca pela galáxia mais distante

Os cientistas há muito procuram encontrar a galáxia mais distante do universo. Recentemente, foi anunciada uma candidata provisória chamada “Galáxia de Maisie”, sugerindo que pode existir numa fase incrivelmente inicial da história cósmica. No entanto, pesquisas adicionais revelaram outra galáxia, CEERS-93316, que parecia estar ainda mais distante. Essas descobertas precisavam de verificação.

Para determinar a distância e a idade destas potenciais “galáxias mais antigas”, os astrónomos liderados por Pablo Arrabal Haro do Laboratório Nacional de Investigação em Astronomia Óptica-Infravermelha em Tucson, AZ, conduziram estudos espectroscópicos em colaboração com uma equipa na Escócia. A sua investigação confirmou que a Galáxia de Maisie existiu pelo menos 390 milhões de anos após o Big Bang. Além disso, refutaram a estimativa inicial da distância para o CEERS-93316, colocando-o num desvio para o vermelho mais realista de z~4.9, a aproximadamente 12 mil milhões de anos-luz de distância.

A confirmação da Galáxia de Maisie e a descoberta do CEERS-93316 oferecem informações valiosas sobre o universo primitivo. Estas galáxias parecem ser mais luminosas do que outras da mesma época, sugerindo um rápido crescimento de galáxias nas primeiras centenas de milhões de anos após o Big Bang, desafiando os modelos atuais de formação de galáxias.

Para obter medições precisas de distância, a equipe de pesquisa conduziu estudos espectrais de acompanhamento das duas galáxias. A espectroscopia permitiu confirmar o alto desvio para o vermelho da Galáxia de Maisie e refutar a estimativa anterior para CEERS-93316. Ao observar as primeiras galáxias, os astrónomos esperam compreender as condições e os processos que levaram ao nascimento e evolução destes objetos durante as fases iniciais do Universo.

Esta pesquisa, possibilitada pelo Telescópio Espacial James Webb (JWST), demonstra o poder deste observatório na detecção de galáxias com alto desvio para o vermelho. A missão do JWST de encontrar a galáxia mais distante no início do tempo cósmico permitirá aos cientistas reunir informações detalhadas sobre o universo primitivo. A cada descoberta, as capacidades do telescópio excedem as expectativas, fornecendo informações valiosas sobre as características físicas das galáxias no universo primitivo.

À medida que o JWST continua a investigar a infância do Universo, os astrónomos antecipam mais anúncios de galáxias primitivas. Eventualmente, o JWST ou o seu sucessor poderão descobrir a indescritível “primeira galáxia”, revelando informações cruciais sobre o universo algumas centenas de milhões de anos após o Big Bang.

Fontes:

– Colaboração com a equipe global confirma e refuta galáxias distantes

– Confirmação e Refutação de Galáxias Muito Luminosas no Universo Primitivo

– Olhando de volta ao universo primitivo: uma história de confirmação e refutação