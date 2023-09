Explorar as reservas de água na Lua pode exigir repensar os planos, conclui estudo

Uma nova análise das crateras lunares revelou que estas formações são demasiado jovens para conter antigos reservatórios de água gelada, desafiando previsões anteriores sobre a distribuição e abundância de água na Lua. O físico Norbert Schörghofer e o astrofísico Raluca Rufu conduziram o estudo, descobrindo que a maioria das crateras com bolsas permanentes de sombra, que são de particular interesse para exploração futura, têm menos de 2.2 mil milhões de anos.

Antes deste estudo, os cientistas acreditavam que regiões permanentemente sombreadas (PSRs), como crateras profundas, poderiam reter e acumular gelo de água ao longo de milhares de milhões de anos devido às suas temperaturas extremamente frias. No entanto, a análise indica que os PSRs não foram protegidos do Sol durante um período de tempo suficiente para permitir esta acumulação.

As descobertas têm implicações significativas para as missões lunares, particularmente para a missão Artemis III da NASA, que está actualmente a seleccionar locais de aterragem com base na proximidade dos PSRs. Embora a descoberta signifique que não se espera que existam reservatórios antigos de água gelada na Lua, também sugere que os PSRs mais antigos podem conter potencialmente mais água do que os mais jovens. Identificar a idade das crateras ajudará a determinar locais de pouso adequados para missões futuras.

Fontes: Avanços da Ciência

Definições:

Crateras lunares: Pocks e reentrâncias na superfície lunar causadas por impactos de cometas e asteróides.

Gelo de água: Água congelada na forma de gelo.

Regiões permanentemente sombreadas (PSRs): Áreas na superfície da Lua que nunca são expostas à luz solar.

Reservatórios: Espaços naturais de armazenamento.