O buraco negro supermassivo em nossa galáxia: girando a uma velocidade surpreendente

Escolha qualquer objeto celeste na vasta extensão do Universo e é provável que ele possua a notável capacidade de girar. Desde asteróides caindo de ponta a ponta até planetas e luas girando em seus eixos, até mesmo os buracos negros exibem esse fenômeno hipnotizante. Surpreendentemente, existe uma taxa máxima à qual estes objetos podem girar, oferecendo uma visão fascinante da estrutura do cosmos.

Para corpos celestes como a nossa casa, a Terra, a taxa máxima de rotação é determinada pela gravidade da sua superfície. Enquanto a força da gravidade nos puxa em direção ao centro do nosso planeta, a rotação da Terra gera um impulso sutil para fora conhecido como força centrífuga. Embora minúscula, esta força centrífuga resulta num peso ligeiramente menor experimentado no equador em comparação com os pólos. Na verdade, devido ao nosso dia de 24 horas, a diferença de peso entre o equador e os pólos é de apenas 0.3%.

No entanto, Saturno, com o seu dia relativamente rápido de 10 horas, apresenta um forte contraste, com a diferença de peso entre o seu equador e os pólos atingindo uns significativos 19%. Esta disparidade faz com que o corpo gasoso de Saturno fique ligeiramente saliente no seu equador. Agora, imagine um planeta hipotético girando tão incrivelmente rápido que a diferença de peso chegasse a 100%. Nesse ponto, a atração gravitacional do planeta e a força centrífuga em seu equador se equilibrariam perfeitamente. Qualquer aumento adicional na velocidade de rotação provocaria uma consequência desastrosa – o planeta simplesmente se desintegraria. Embora seja provável que o planeta atinja o seu ponto de ruptura a uma velocidade de rotação mais baixa, esta situação hipotética ilustra o conceito da taxa máxima de rotação.

Os buracos negros, entidades cósmicas intrigantes, possuem características próprias e únicas. Ao contrário dos objetos tangíveis com superfícies físicas, os buracos negros são compostos de distorções alucinantes do espaço e do tempo, causadas pela sua imensa gravidade. O horizonte de eventos, a fronteira além da qual nada pode escapar do alcance gravitacional do buraco negro, não marca uma superfície física. No entanto, mesmo os buracos negros têm uma taxa máxima de rotação. Embora não esteja associada à rotação do material, a rotação de um buraco negro é atribuída à torção do espaço-tempo. Este fenômeno, conhecido como arrastamento de quadro, faz com que o espaço se contorça sutilmente à medida que corpos celestes, como a Terra, giram.

Determinar a velocidade de rotação de um buraco negro pode ser uma tarefa desafiadora. Num estudo recente, os cientistas concentraram-se no buraco negro supermassivo da nossa galáxia, analisando observações de rádio e raios-X da sua área circundante. A intensa gravidade do buraco negro distorce os espectros de luz emitidos pela matéria próxima, oferecendo informações cruciais. Ao estudar cuidadosamente a intensidade da luz em diferentes comprimentos de onda, a equipa de investigação estimou a rotação do buraco negro. Surpreendentemente, as suas descobertas revelaram que o parâmetro de rotação do buraco negro, denotado como “a”, situa-se entre o impressionante intervalo de 0.84 e 0.96. Isto significa que o buraco negro supermassivo da nossa galáxia está a rodar a um ritmo surpreendentemente rápido, aproximando-se da taxa máxima de rotação. Curiosamente, a sua rotação ultrapassa até mesmo a do buraco negro em M87, que possui um parâmetro de rotação entre 0.89 e 0.91.

Esta investigação inovadora lança nova luz sobre a natureza enigmática dos buracos negros e as suas notáveis ​​propriedades rotacionais. As descobertas convidam a uma maior exploração dos mistérios do cosmos, revelando insights cativantes sobre o funcionamento fundamental do espaço e do tempo.

Perguntas frequentes

P: Qual é a taxa máxima de rotação para objetos celestes?

R: A taxa máxima de rotação varia dependendo do objeto celeste. Para objetos como a Terra, a taxa máxima é influenciada pela gravidade superficial, enquanto para buracos negros é determinada pela torção do espaço-tempo.

P: Como a rotação afeta o peso de um objeto na Terra?

R: A rotação da Terra causa um impulso sutil para fora conhecido como força centrífuga, resultando em um peso ligeiramente menor no equador em comparação com os pólos.

P: Um planeta pode girar tão rápido que se despedaçaria?

R: Sim, se um planeta girasse a uma velocidade incrivelmente alta, a força centrífuga no seu equador acabaria por equilibrar a força gravitacional do planeta, causando a sua desintegração.

P: O que determina a rotação dos buracos negros?

R: Enquanto a rotação de objetos tangíveis é impulsionada pela rotação da massa física, os buracos negros giram devido à torção do espaço-tempo causada pela sua imensa gravidade.

P: Como foi estimada a rotação do buraco negro supermassivo da nossa galáxia?

R: Os cientistas analisaram observações de rádio e raios X da área circundante do buraco negro, estudando a distorção dos espectros de luz emitidos pela matéria próxima para estimar a sua rotação.