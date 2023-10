Tempestades solares: uma ameaça à tecnologia e infraestrutura modernas

By

Os cientistas fizeram recentemente uma descoberta significativa sobre o impacto das tempestades solares no nosso planeta. Ao analisar anéis de árvores antigas encontrados nos Alpes franceses, identificaram um aumento maciço nos níveis de radiocarbono que ocorreu há 14,300 anos. Este pico foi causado pela maior tempestade solar já identificada.

Embora uma tempestade solar deste tipo que aconteça hoje possa ter consequências catastróficas para a nossa sociedade tecnológica moderna, é crucial compreender estas tempestades para a protecção das nossas comunicações globais e infra-estruturas energéticas no futuro. Os resultados potenciais de uma tempestade solar incluem a destruição dos sistemas de telecomunicações e de satélite, apagões massivos nas redes eléctricas e o custo de milhares de milhões de libras.

A pesquisa colaborativa, publicada em Transações Filosóficas A: Ciências Matemáticas, Físicas e de Engenharia da Royal Society, lança luz sobre o comportamento extremo do Sol e os riscos que ele representa para o nosso planeta. A equipe de pesquisadores de várias instituições mediu os níveis de radiocarbono em árvores antigas localizadas perto das margens do rio Drouzet, no sul dos Alpes franceses.

Ao analisar os anéis individuais das árvores, encontraram um aumento sem precedentes nos níveis de radiocarbono precisamente há 14,300 anos. Comparando este pico com as medições de berílio em núcleos de gelo da Gronelândia, os investigadores propõem que uma enorme tempestade solar causou o pico. Esta tempestade teria ejetado grandes volumes de partículas energéticas na atmosfera terrestre.

Compreender o impacto das tempestades solares é crucial para proteger melhor as nossas comunicações globais e infra-estruturas energéticas. Ao estudar as ocorrências passadas de tempestades solares, os cientistas podem antecipar e desenvolver medidas para mitigar os danos potenciais causados ​​por eventos futuros.

