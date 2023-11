O mundo alienígena de WASP-17 b: descobrindo extraordinárias nuvens de quartzo

By

No vasto reino dos exoplanetas, WASP-17 b destaca-se como um mundo verdadeiramente estranho. Descoberto em 2009 e localizado a aproximadamente 1320 anos-luz de distância da Terra, este gigante gasoso possui algumas características notáveis ​​que o diferenciam do nosso sistema solar familiar. Com um tamanho 1.9 vezes maior que o de Júpiter e uma massa de apenas 0.78 vezes a de Júpiter, WASP-17 b é considerado um dos planetas mais “inchados” conhecidos.

O que realmente diferencia WASP-17 b é a sua proximidade com a sua estrela-mãe e a sua classificação resultante como um “Júpiter quente”. Completando uma órbita em apenas 3.7 dias terrestres, WASP-17 b reside perigosamente perto da sua estrela. Esta proximidade não só leva a uma radiação intensa, mas também faz com que o planeta fique bloqueado pelas marés, com um lado constantemente voltado para a estrela e o outro lado sempre apontando para o espaço.

Como resultado da proximidade do planeta à sua estrela, a sua temperatura sobe para aproximadamente 1550 Kelvin ou cerca de 1280 graus Celsius no seu lado diurno. Estas temperaturas podem não ser tão extremas como algumas de outros exoplanetas, como o WASP-76 b, onde as temperaturas da superfície podem atingir escaldantes 2400 graus Celsius, mas ainda assim dão origem a fenómenos extraordinários.

O Telescópio Espacial James Webb (JWST), o telescópio espacial mais avançado já lançado, fez recentemente uma descoberta inovadora em torno de WASP-17 b. Utilizando o seu Instrumento de Infravermelho Médio (IRI), o JWST detectou partículas de sílica pura (SiO2), ou quartzo, na atmosfera do exoplaneta. Esta é a primeira vez que quartzo foi observado em torno de qualquer exoplaneta.

Observações anteriores de atmosferas de exoplanetas revelaram silicatos ricos em magnésio, como a olivina e o piroxênio, mas o quartzo puro não tinha sido detectado até agora. As descobertas sugerem que o quartzo observado na atmosfera de WASP-17 b pode ser a base para grãos maiores de silicatos encontrados em exoplanetas mais frios e anãs marrons.

Examinar a composição das nuvens de exoplanetas é crucial para a compreensão das condições gerais e dos processos de formação. A presença de quartzo na atmosfera indica o inventário ambiental de diferentes materiais e oferece insights sobre como eles moldam o planeta.

Embora ainda haja muito a descobrir sobre as nuvens de quartzo em WASP-17 b, os cientistas suspeitam que elas existam principalmente ao longo da linha terminadora, a fronteira entre os lados diurno e noturno do planeta. A quantidade exata de quartzo permanece incerta, mas é claro que WASP-17 b continua a surpreender-nos com as suas características sobrenaturais.

Perguntas frequentes

O que torna WASP-17 b um exoplaneta alienígena?

WASP-17 b é considerado um exoplaneta alienígena devido às suas características significativamente diferentes em comparação com os planetas do nosso sistema solar. É um gigante gasoso muito maior que Júpiter, mas tem menos massa, o que o torna excepcionalmente “inchado”. Além disso, a sua proximidade com a sua estrela-mãe e a rotação bloqueada pelas marés contribuem para a sua natureza alienígena.

Qual é o significado da descoberta de nuvens de quartzo em torno de WASP-17 b?

A detecção de nuvens de quartzo na atmosfera de WASP-17 b é significativa porque fornece informações sobre as condições gerais do planeta e como diferentes materiais se unem para moldar o seu ambiente. Esta descoberta ajuda os cientistas a compreender melhor os exoplanetas e os seus processos de formação.

Como o Telescópio Espacial James Webb fez essa descoberta?

O Telescópio Espacial James Webb observou WASP-17 b durante cerca de dez horas usando seu Instrumento de Infravermelho Médio (IRI). Ao medir o efeito que a passagem pela atmosfera do exoplaneta teve na luz das estrelas, o telescópio identificou um sinal único que só poderia ser explicado pela presença de nuvens de quartzo na atmosfera.

Por que a proximidade do WASP-17 b com sua estrela é significativa?

A proximidade de WASP-17 b com sua estrela resulta em radiação intensa e temperaturas extremas no lado diurno. Estas condições dão origem a fenómenos extraordinários e contribuem para a natureza alienígena do exoplaneta. Compreender os efeitos da proximidade estelar ajuda os cientistas a compreender a diversidade dos sistemas exoplanetários.